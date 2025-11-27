¿Cuánto subirá la tarifa del agua de Barcelona en 2026?

La tarifa del agua en Barcelona y su área metropolitana aumentará un 2,9% en 2026. En términos numéricos, supondrá un encarecimiento de casi un euro por hogar en cada recibo bimestral: 0,80 céntimos. De esta manera, continúa la tendencia al alza en el precio de la factura del agua, al igual que en 2024 y 2025, cuando se incrementó en cinco y dos euros de media, respectivamente.

Para el 2026, así pues, este incremento seguirá vigente, aunque con un coste menor respecto a los últimos años, según informó el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). La actualización se aprobó este martes con los votos favorables de PSC, Junts y ERC; los votos contrarios de PP y Vox; y las abstenciones de Comuns, Junts per Tiana y Compromís i Acord per Torrelles.

No obstante, la actualización tarifaria también afectará a otras 22 ciudades metropolitanas abastecidas por Aigües de Barcelona, más allá de la capital catalana.

¿Por qué se produce esta subida?

La actualización del precio del agua se acusa a la subida cerca del 7% del agua en alta comprada a Aigües Ter-Llobregat, así como un "incremento de 0,5 millones de euros de un fondo de inversión para realizar obras derivadas del periodo de sequía", según AMB, que alcanza los ocho millones de euros.

Bloques de consumo ajustados

Por otro lado, el Área Metropolitana de Barcelona mantiene los bloques de consumo ajustados, según el número de personas por unidad familiar. De esta forma, el precio variable del consumo es proporcional y si el número de convivientes supera las tres personas, la tarifa es más baja.

Con esta tarifa, además, no se paga la cuota de servicio ni del primer ni del segundo bloque. Con todo, AMB prevé acoger alrededor de unas 70.000 familias a finales de 2026 con esta tarifa social.