La defensa del periodista Saül Gordillo recurrirá la pena de prisión por agresión sexual a una redactora

La defensa del periodista Saül Gordillo, el abogado Carles Monguilod, ha anunciado que presentará un recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de lo Penal 7 de Barcelona que ha condenado a su cliente a un año de prisión por agredir sexualmente a una redactora de 'El Principal', medio que él dirigía, tras la cena de Navidad de 2022.

En un comunicado, la defensa manifiesta no estar en absoluto de acuerdo con la valoración que ha hecho la jueza de la prueba practicada, especialmente en lo que respecta a los vídeos de la discoteca en la que se produjeron los hechos. Las imágenes que constan en la causa muestran "objetivamente" una interacción entre Gordillo y la denunciante que justifican la interpretación que él hizo sobre el consentimiento de ella, según la defensa.

Las imágenes

"Concretamente nos referimos a la interacción de dos personas adultas que hubo antes, durante y después de el acto que hoy se declara delictivo", prosigue el escrito, en el que la defensa sostiene que aprecia, textualmente, diferencias sustanciales entre lo que la declarante manifestó durante el juicio y la realidad que muestra la grabación.

Gordillo declaró durante el juicio que cuando llegaron a la discoteca la denunciante lo agarró con fuerza de la mano para cruzar la discoteca, que bailó con él pegando su cara a la suya haciéndole creer incluso que quería besarlo y que llegó a decirle que se estaba excitando y que se dejase ir, asegurando que la joven estaba "exultante, empoderada y disfrutando de la situación".

En el mismo sentido, recoge que la sentencia resuelve aduciendo que la víctima sufrió una "clara disociación cognitiva", como señalaron los peritos propuestos por la acusación particular, pero insiste en que eso no explica ni justifica lo que considera, textualmente, diferencias flagrantes entre lo que se denunció y lo que recogen las imágenes.

Sobre el consentimiento, pilar de la ley del 'solo sí es sí', la defensa de Gordillo recuerda que "no exige que sea verbal, sino que se debe valorar este consentimiento según actos" que expresen de manera clara la voluntad de la persona. En este sentido, hace referencia a la sentencia, en el que la jueza sostiene que Gordillo "no ha entendido el más que necesario cambio de mentalidad y protección a la libertad sexual de las mujeres" y que interpretó unas señales de consentimiento por las acciones de la denunciante que, en la sociedad actual, ya no están vigentes.

Monguilod alega así que su defendido actuó "con convencimiento, si se quiere, erróneo, de que la denunciante consentía", un relato que tanto él como el periodista mantuvieron a lo largo del juicio, motivo por el que se solicitaba su absolución. La denunciante se ha pronunciado a través de su perfil en la red social 'X' en la que ha manifestado que "la vergüenza ha cambiado de bando y la verdad ha ganado".