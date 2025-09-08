Un dueño de un bar se cansa de las multas lingüísticas por el catalán: "Que venga Puigdemont a rotular"

Pocas semanas agtrás, el independentismo radical vandalizó la heladería "Dellaostia", en el barrio barcelonés de Gràcia, por no atender en castellano. Ahora, informa El Catalán, la Associació Acció pel Català (AAC) señalaba y denunciaba al café restaurante “Miracle” de Tarragona, situado en el n.º 3-B de la Rambla Nova, junto al Balcón del Mediterráneo, por no tener rotulados los carteles y la carta en catalán.

Pero la respuesta del propietario del establecimiento a dicha denuncia no se ha hecho esperar y se ha vuelto viral: “Llama a Puigdemont que venga a rotulármela”.

Por otro lado ha recibido el apoyo y la solidaridad de los no nacionalistas, más que hastiados de unas imposiciones lingüísticas que no cesan y de una total falta de libertad. Por ejemplo, Javier Allué decía en X: “Ya estamos como siempre con la misma banda… yo en mi despacho pongo el cartel como a mi me da la gana. Y nadie me tiene que decir como pongo mi rótulo…”.

Según datos del balance anual 2024 de la Agència Catalana del Consum (ACC), el Govern de la Generalitat (presidido Illa y el PSC) impuso sanciones a 206 establecimientos por no usar el catalán en rotulación o atención, recaudando por ello casi 410.000 euros.