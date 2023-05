La empresa Desokupa desafía a los Mossos y a los "okupas": "Ya estamos en Barcelona"

Desoyendo las palabras de los Mossos d’Esquadra y de la conselleria de Interior, la empresa Desokupa y su jefe visible, Daniel Esteve, no piensan ceder. El aviso que ayer enviaron desde la Policía Autonómica avisando de que no permitirían el enfrentamiento entre la empresa y los “okupas” de las casas del “Kubo” y la “Ruina”, no afecta su decisión de intervenir. de momento, parece que no haya calado a Desokupa.

Han publicado un vídeo desde Barcelona avisando de que ya estaban en la ciudad y que su objetivo, echar a los “okupas de las dos casas”, permanece intacto.

Por su parte, la Sareb considera que desalojar los dos edificios ocupados en la calle Sant Joan de la Salle de Barcelona es una cuestión de seguridad pública, y ha pedido al Juzgado de Primera Instancia número 39 medidas cautelares para proceder al desalojo el próximo jueves por la noche.

En un comunicado, la Sareb ha expresado que existe un riesgo real para la integridad física de las personas y de la propia finca, y ha insistido en llevar a cabo el desalojo con garantías de seguridad.

Uno de los edificios, “El Kubo”, ya tenía programado el lanzamiento de sus ocupantes, pero “el proceso se paralizó el pasado 23 de marzo para llevar a cabo un desalojo conjunto de El Kubo y el edificio colindante, La Ruïna, con el objetivo de garantizar la seguridad de la zona”.

Desde la Sareb, han dicho que no han contratado a ninguna empresa para ejecutar los desalojos de estos edificios y han remarcado que “cualquier procedimiento de lanzamiento deben coordinarlo las autoridades judiciales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.

Los Mossos d’Esquadra han diseñado un dispositivo especial para evitar enfrentamientos durante el desalojo, que coincide con el inicio de la campaña de las municipales, con la entidad Desokupa, que tiene intención de desalojar los dos inmuebles ocupados.

Los vecinos de la Bonanova han expresado su inquietud por la inseguridad que generan los "okupas" en los dos inmuebles de la zona y temen que la convocatoria de Desokupa provoque altercados.