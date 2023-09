Entrevista a Leather Boys: "No estaría mal una adaptación cinematográfica de nuestra vida de Abel Ferrara o David Lynch…aunque puede que solo nos ofrezcan un culebrón en Netflix

Cada vez van a más, y se muestran seguros y muy felices de tocar este sábado en Barcelona. Su buena racha musical es indiscutible, con álbumes tan destacados como [[LINK:EXTERNO|||https://www.youtube.com/watch?v=w94RbL-2i-0|||“Born In The 70′s”]] y el último, “Fairy Tales From The Underground”. No obstante, lo más sorprendente es el muy recomendable, por entretenido y divertido, libro de memorias que han publicado, con el mismo nombre que el disco. La colaboración y trabajo del redactor de Popular 1 Fernando Tanxenciasha sido fundamental.

- Hola! ¿cómo estáis? ¿cómo se presenta el concierto en Barcelona?

- Rose: Hola Joan, un placer hablar de nuevo contigo. Pues imagínate, 11 años sin pisar los escenarios de la ciudad, lo de este sábado en la Jokers House promete ser épico. Hubo unos problemas de última hora y a la banda que iba a tocar Howler Toad les ha surgido un inconveniente y finalmente se caen del cartel, pero de todas formas estaremos muy bien acompañados ya que Midnite Motel se han apuntado en la fiesta y además llevan un rollo muy parecido al nuestro, así que será un velada de Hard Rock de nivel.

- Sex: Ha pasado mucho tiempo desde que visitamos la Ciudad Condal y tenemos muchas ganas de actuar para nuestros fans en Cataluña. El mismo día del concierto estaremos presentando el libro, junto a Fernando Tanxencias, en Disc Center (Badalona) a las 12:30h e interpretaremos algunos de nuestros clásicos en formato acústico.

- Siempre he tenido la sensación de que estás mucho más cerca de las buenas bandas sleazy norteamericanas que de la escena nacional, sea cual sea.

- Rose: A ver, la banda surgió principalmente por nuestro amor por la música foránea. La mayoría de bandas que he escuchado en mi vida cantan en inglés y tuvimos claro desde un principio que lo que creáramos iría en esa onda. A mí me flipa la escena Sleazy y Leather Sex también es un gran seguidor, aunque se decanta más por los terrenos más setenteros. Por mi pasión por esa música y sobre todo las pintas que llevábamos al principio nos encasillaban como continuadores de esa escena. Pero la banda en sus últimos discos va más allá musicalmente, aunque la actitud sleaze en directo nunca va a desaparecer.

Sex: Nuestro background es anglosajón, aunque amamos a bandas nacionales como Ilegales, La Banda Trapera o Nuevo Catecismo Católico. Nos gusta el sleazy, pero esa etiqueta está más relacionada con el tema estético que musical. Somos melómanos empedernidos y muy eclécticos, lo cual se ve reflejado de manera clara y fehaciente en nuestro último disco de estudio.

- Es muy curioso e interesante lo del libro. ¿Cuál es la historia detrás? ¿Cómo surgió todo?

- Rose: El libro fue idea de nuestro sello The Fish Factory, nosotros siempre habíamos fantaseado con la idea de escribir nuestras corredurias a lo largo de estos años y publicarlas de alguna forma, pero nadie esperaba que fuera tan pronto. No hemos conseguido grandes logros de ventas o aforos, realmente no somos nadie, seguimos siendo una banda totalmente underground, aunque tenemos unos seguidores muy fieles eso sí, larga vida a la Leather Army. La cuestión es que sabíamos que había un diamante en bruto ahí por pulir si dábamos con la persona indicada para escribirlo y ese fue el jodido Fernando Tanxencias. Se lo propusimos un día en un festi organizado por otro redactor del Popu (Borja Vera) que además era colega de ambos y al principio él creía que la cosa se quedaría en nada, pero cuando se dio cuenta de lo que tenía entre manos, no dudó en poner lo mejor de su pluma para hacer realidad lo que ahora tenéis entre manos. Sin Fernando esto no sería lo que es. Eso lo tenemos claro.

- Sex: La idea surgió en Ourense durante una crazy night marinada con los mejores elixires y psicotrópicos de la terra galega. Fernando Tanxencias fue una presa fácil en ese contexto y accedió a nuestras oscuras pretensiones. Somos un grupo underground, que practica un estilo musical nada comercial, y que ha vivido experiencias bizarras y sórdidas desde sus comienzos en la escena. Lo que comenzó como una broma acabó siendo una realidad y es un orgullo que Fernando haya sido nuestro gurú y guía durante el proceso.

- Me hizo mucha gracia la definición del Popu del libro, “una mezcla entre ‘The Dirt’ de Mötley Crüe y Spinal Tap, ¿estáis de acuerdo?

Leather Sex te va a decir que no, que es más bien como la biografía de Hollywood Brats, pero yo creo que es la definición perfecta porque también está basado en entrevistas personales a los miembros de la banda, donde según como cada uno hemos contado nuestro visión de la historia, la gente se va a poder hacer una visión más fidedigna de lo que realmente pasó. Nuestras historias no tienen nada que envidiar a las de los de LA, eso sí, sin las historias de coches de lujo y yates de estos. Nuestra historia es más mundanal y callejera, pero sí que está contada en un tono de sorna y autoparodia que lo hará atractivo a cualquier lector que se acerque a él, de ahí la comparación con Spinal Tap, sobre todo en el capítulo dedicado exclusivamente a los baterías.

Sex: Jajajajaja, es que tenemos más cosas en común con Hollywood Brats que con Mötley Crüe. La similitud con Spinal Tap es obvia en muchos aspectos, pero el libro está más cerca de “Please Kill Me: The Uncensored Oral Story Of Punk” que del movimiento angelino.

- Si el objetivo era divertir y hacer reir a los fans, en mi caso lo habéis conseguido.

- Rose: Esa era la misión, que la lectura fuera amena y divertida para que pasarais un buen rato. No hace falta ser fan de la banda para disfrutarlo, si además eres amante de la música y quieres saber las cosas que pasan en los bajos fondos de la escena musical estatal, vas a gozarlo. Realmente nuestra historia no difiere tanto de cualquier otra banda estatal de nuestro rollo como por ejemplo nuestros hermanos de Jolly Joker. La cuestión es conocer lo que tienes entre manos y saber usarlo en tu beneficio. Lo importante no es lo que se cuenta, sino como se cuenta.

- Sex: Hay mucha gente que se toma demasiado en serio a sí misma dentro de este mundillo de pseudo-rockstars de tercera, por lo que quisimos dar una versión más real y mundana de las peripecias de una banda como la nuestra recorriendo los garitos de este país. Lo importante no es lo que se cuenta, sino como se cuenta. Por otra parte, como bien comenta Rose, es un libro que entretiene y resulta ameno aunque no seas fan de la banda.

- Espero que no acabéis como los Hollywood Brats, pq más bien os vais para arriba en calidad y popularidad.

- Rose: Después de lo que hemos peleado durante 18 años que ya llevamos en esto, si no nos hemos separado ya, no hay nada que nos haga tirar la toalla. Sex y yo somos como un matrimonio de conveniencia y si no nos hemos matado ya el uno al otro, está claro que duraremos hasta la senectud haya éxito o no de por medio. Somos muy cabezones y Leather Boys es nuestro churumbel y amamos la música más que nada en este mundo, la palabra rendición no existe en nuestro vocabulario. Sí es verdad que este libro nos está ayudando a crecer y quizá el futuro nos sonría a partir de aquí.

- Sex: Como los Hollywood Brats no jajajaja, pero si acabamos como The Boys no estaría mal. Como bien dice mi partenaire, tenemos bastantes divergencias pero nuestra pasión por la música y la banda es desmesurada. The Cult es el grupo que ejerce de nexo de unión entre nosotros desde que nos conocimos many years ago.

- ¿Todo lo que se cuenta de Leather Sex es cierto...?

- Rose: si te digo la verdad, Leather Sex es el que más ha censurado partes del libro, jajajaja, así que imagínate lo que todavía quedaría por contar. Da para otro libro o incluso una enciclopedia jajaja.

- Sex: No vivimos de la música, tenemos trabajos muy decentes jajaja, y no queremos prostituirnos tocando en una orquesta verbenera interpretando pasodobles o los hits de Rock FM. Se han omitido muchas historias para no herir la sensibilidad de mucha gente y también para dejar algo de contenido para una posible continuación a tan magna obra.

Este grupo vende una imagen de macarras kinkis y duros pero… nada más lejos de la realidad. En un jardín de infancia, cualquier cosa que rompa la norma o vaya contracorriente suele llamar la atención jajaja. He sido bastante comedido…

-¿Qué dice la gente del libro?

- Rose: Hasta el momento todo son fabulosas críticas, hay mucha gente que nos dice que cuando lo estaba leyendo deseaba acabarlo para ponerse a leerlo otra vez. La verdad que no esperábamos que gustara tanto, sabíamos que podría ser divertido pero las críticas están superando todas nuestras expectativas. Como caiga en manos de algún director de cine o series interesante, no descartamos ver nuestra historia en la TV o la gran pantalla jajaja.

Sex: Estamos sorprendidos y encantados con la repercusión que está teniendo. Hemos ganado nuevos adeptos a la causa a raíz de su edición, gente que desconocía la existencia de la banda y ha acabado comprando nuestros discos. No estaría mal una adaptación cinematográfica de Abel Ferrara o David Lynch…aunque puede que solo nos ofrezcan un culebrón en Netflix jajaja.

- ¿Cuales son vuestras autobiografías o libros parecidos favoritos?

Rose: El top fue “The Dirt”, por lo original del formato en entrevista, por ser tan crudo, directo, honesto, divertido e incluso dramático por momentos, por eso para mí era un referente. Hablando biografías recientes hay una que además ha salido prácticamente a la vez que la nuestra, me refiero a la de Bertha de Popular 1 que es una pasada, ella sí que ha tenido una vida intensa rodeada de todas esas rock stars que amamos. Pero también me han molado la de Slash, Lemmy o el “Long hard road out of hell” de Manson. Por otro lado si hablamos de otro tipo de libros musicales me flipa el “Fargo Rock City” de Chuck Klosterman o “Nothin but a good time” de Tom Beanjour y Richard Bienstock. Por otro lado recomiendo la trilogía completa de “Todo en el nombre del Rock And Roll” de Fernando Tanxencias o todos los No me Judas y Archivos editados de Popular 1.

-Sex: Amo “Sick On You”, eso es obvio jajaja. Suelo leer muchos libros relacionados con la música, autobiografías… Me han encantado los de Mark Lanegan, el de Wayne Kramer, Rob Halford, The Hacienda (Peter Hook), Radio Birdman (Vivien Johnson), Songs & Words ( Ginger), I´m With The Band (Pamela Des Barres), suelo comprar cualquier cosa relacionada con Thin Lizzy o los KISS de los 70´s etc. Mis últimas adquisiciones han sido Once A Wildheart Always A Wildheart (Danny McCormack) y Man Enough To Be A Woman (Jayne County).

- La música! no la olvidemos...menos que es vuestro mejor disco, que me podéis contar de “Fairy Tales From The Underground”?

- Rose: “Fairy Tales” nuestro nuevo single que viene con el disco, es un tema crudo y directo de rock and roll compuesto por Leather Sex. La letra es totalmente autobiográfica y además viene con su versión en castellano incluida, que más se puede pedir. Hablando de “Fairy Tales”, el disco recopilatorio donde viene la canción homónima, es un recorrido musical por la historia de la banda donde la gente que no nos conozca descubrirá el eclecticismo musical del que somos capaces y amenizara la lectura poniendo en contexto muchas cosas de las que se cuentan.

- Sex: “Born In The 70´S” ha supuesto un punto de inflexión para la banda y queremos aprovechar la coyuntura. Por otra parte, el recopilatorio que acompaña al libro es una buena banda sonora para amenizar su lectura y sirve de carta de presentación ante los nuevos fieles de la iglesia de cuero. EL nuevo tema refleja nuestro lado más punkrockero y high energy, el cual se verá incrementado y ampliado en nuestro próximo disco de estudio. Surgió como parte de cancionero de Cinzano73, un nuevo proyecto musical que está cogiendo forma step by step, pero me pareció tan bueno que lo recuperé para Leather Boys. Es bueno tener otros proyectos musicales para volver con más fuerza al local e ir evolucionando como grupo. Estamos implicados y dando rienda suelta a nuestras fantasías musicales con Estramonio, Nicotine Bubblegum y Colmena.

Sex & Rose: Gracias por todo Joan. Ha sido un placer hablar contigo y esperamos verte el sábado por el concierto!!!