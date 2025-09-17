García Albiol: "No debe ser descartable" un pacto de PP y Junts para una moción de censura a Sánchez

El alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha afirmado este miércoles que "no debe ser descartable" un acuerdo entre PP y Junts para llevar adelante una moción de censura al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Podemos ser capaces de ponernos de acuerdo para celebrar una moción de censura y convocar automáticamente unas elecciones al cabo de 55 días", ha dicho en una entrevista en La2 y Ràdio 4, donde ha señalado que ambos grupos tienen puntos de encuentro en cuestiones económicas pese a las diferencias en ámbito nacional.

Ha asegurado que puede "entender" por qué Junts no está por la labor de formar parte de una eventual moción de censura a Sánchez, y ha incidido en que no se cree las palabras del líder de Junts, Carles Puigdemont, cuando auguró en agosto que este otoño, según él, pasarían cosas que no habían pasado hasta ahora.

Ha expresado que los posconvergentes saben que no encontrarán a un presidente de Gobierno "al que puedan exprimir tanto como pueden exprimir por su debilidad política en estos momentos a Pedro Sánchez"

"El mejor escenario para Carles Puigdemont es que en el Gobierno esté un presidente débil como Pedro Sánchez", ha dicho.