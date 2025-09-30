El Govern aprueba un crédito de 88 millones para financiar la nueva promoción de 850 mossos

El Govern de la Generalitat ha tramitado una generación de crédito de 88.675.769 euros para el presupuesto de la Conselleria de Interior y Seguridad Pública a la dotación de 850 plazas de la categoría de mosso de la escala básica del cuerpo policial, cuyos participantes habrán finalizado sus prácticas este octubre y serán nombrados en caso de superar este proceso.

El 20 de diciembre de 2022 se aprobó un acuerdo de Govern para aprobar esta oferta de ocupación pública que incluía estas plazas, y en 2023 la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat (CMAEF) aprobó determinar el importe que el Estado transferirá a la Generalitat por cada mosso en activo durante el periodo 2024-2025, informa el Govern en un comunicado tras el Consell Executiu de este martes.

De hecho, el artículo 9.2 de la Ley 2/2023 de presupuestos de la Generalitat para 2023 --actualmente prorrogados-- prevé con carácter excepcional se pueden ordenar pagos sin que se haya producido el ingreso, en caso de que sean necesarios para atender gastos de personal.