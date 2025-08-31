El Govern envía una carta a ayuntamientos para sumarse al Pacto Nacional por la Lengua

El Govern ha enviado esta semana una carta a todos los ayuntamientos catalanes para invitarles a sumarse al Pacto Nacional por la Lengua. Según informa este domingo el Govern en un comunicado, la misiva, remitida por la conselleria de Presidencia y el departamento de Política Lingüística, incluye una propuesta de moción para que los plenos municipales aprueben formalmente esta incorporación al Pacto Nacional por la Lengua.

El Pacto Nacional por la Lengua se firmó el pasado mes de mayo, fruto del consenso entre instituciones, entidades y sociedad civil, y tiene como objetivo garantizar que el catalán sea una "lengua compartida por el conjunto de la ciudadanía" en todos los ámbitos de la vida social, cultural y económica. Con esta incorporación, la Generalitat pretende así que los ayuntamientos desplieguen nuevas políticas lingüísticas a nivel local.

Los consistorios, según el Govern, como administración más cercana a la ciudadanía, tienen un papel "clave" e "indiscutible" en la promoción de la lengua catalana, y pueden detectar las necesidades "más específicas".

La moción incluida en la carta recoge propuestas como elaborar un plan municipal de impulso del catalán, garantizar que el personal de la administración y el subcontratado tengan un conocimiento adecuado del catalán, identificar ámbitos deficitarios en el uso de la lengua o garantizar que la atención al público se hace en catalán.

El conseller de Presidencia, Albert Dalmau, ha destacado que el Govern quiere que los municipios sean "protagonistas en el impulso del catalán".

Por su parte, el conseller de Política Lingüística, F. Xavier Vila, ha remarcado que el Pacto Nacional por la Lengua es una "herramienta de país que solo tiene sentido si implica a todos los niveles institucionales".