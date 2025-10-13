La Guardia Civil detiene a más de 10 narcotraficantes cada mes en Cataluña

La Guardia Civil consiguió un excelente balance en su lucha contra el narcotràfic en Cataluña en el primer semestre de este año, con un total de 71 detenidos, más de 10 al mes.

La primera operación relevante del año, conocida como “Miltruck Frenchi”, tuvo lugar en enero y permitió detener a 25 personas vinculadas a una organización criminal asentada en Cataluña, especializada en el transporte de grandes cantidades de cocaína y hachís utilizando camiones de gran tonelaje y empresas tapadera. En esta acción se incautaron más de seis millones de euros en efectivo, armas de guerra y vehículos de alta gama.

De esta manera, la Benemérita, con la colaboración de Europol, desarticuló una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas asentada en Barcelona. La banda introducía la droga en España a través de contenedores marítimos de productos aparentemente legales, como maquinaria industrial y frutas tropicales.

Según informó la Guardia Civil, la investigación se inició en 2022 cuando las autoridades intervinieron 620 kilogramos de cocaína ocultos en el interior del rotor de un generador eléctrico, importado desde una empresa de Panamá. Tras este hecho se establecieron alertas para seguimientos de envíos vinculados a esta empresa.

En junio, la Guardia Civil llevó a cabo otra operación conjunta en Girona y Barcelona, que culminó con 22 detenidos y 19 registros domiciliarios. Esta acción tenía como objetivo desmantelar una de las mayores redes de narcotráfico operando en la región, e incluyó la incautación de plantaciones de marihuana, armas de fuego y otras sustancias estupefacientes.

Otra operación desarrollada de manera simultánea en Lleida, Tarragona, Castellón y Valencia permitió detener a 19 personas, muchas de ellas vinculadas a redes que operaban también en Cataluña, implicadas en el tráfico de cocaína, hachís y marihuana.