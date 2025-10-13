Vídeo: el independentismo prohíbe una carpa informativa del PP en Manlleu (Barcelona)

El Partido Popular de Manlleu denunció este sábado la prohibición del Ayuntamiento de instalar una carpa informativa en el municipio. En un mensaje publicado en redes sociales, Francisco Javier Jiménez, presidente del PP local, acusaba al consistorio, gobernado por Junts, de intentar “callar” a la oposición. “Nos quieren callados, pero no saben que nuestra voz va más allá de nosotros. Son nuestros vecinos los que están hartos de delincuencia, calles sucias y subidas de impuestos para pagarles la fiesta”.

El presidente del PP de Vic y diputado en el Parlament, Pau Ferran, calificó la situación de “lamentable” y apuntó directamente a la alcaldía. “Junts no quiere que se hable de lo que pasa en Manlleu: calles sucias, inseguridad y una zona de bajas emisiones que castiga a los vecinos. Y cuando alguien lo denuncia, lo quieren silenciar”.

En 2023, 150 euros fue el precio que tuvo que pagar el joven independentista que intento agredir a Ferran, durante la campaña por las elecciones municipales del pasado 28 de mayo. El radical fue condenado por un delito leve de daños tras amenazar, insultar y coaccionar al popular mientras colgaba un cartel en el centro del municipio.