Hoy empieza la Navidad en Barcelona: todo lo que necesitas saber del encendido de luces

Barcelona arranca hoy la Navidad 2025. Y lo hará con un espectáculo de encendido de luces que tendrá lugar en el Paseo de Gràcia a las 18 horas. Al acto acudirán el alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, y el palestino Nicola Canawati, invitado por el gobierno municipal catalán.

El encendido de luces vendrá precedido de un acto concedido por Brava Arts y dirigido por Pep Anton. Incluirá, entre otros, un villancico diseñado para la ocasión, y que cantará un grupo integrado por personas de entre 8 y 98 años.

El alcalde de Barcelona ha reivindicado anteriormente esta cita, que asegura que será será “emocionante, popular, festivo y espectacular”. Además, la ciudad contará con más “iluminación que nunca” y un pesebre que, no exento de polémica, será tres veces más grande que el de 2024. Según el consistorio, el acto de inauguración “será un gran espectáculo”, y contará con una actuación de danza aérea de la compañía barcelonesa Sacude, así como con una gran instalación lumínica preparada para la ocasión.

“Más iluminación que nunca”

Collboni ha celebrado que este año Barcelona contará con 16 kilómetros más de luces navideñas que el año pasado, por lo que se alcanzará un total de 126 kilómetros de calles iluminadas. Además, el consistorio ha confirmado que la plaza Sant Jaume “será el escenario de una intervención lumínica conjunta con la Generalitat”, con proyecciones en las fachadas de ambos edificios.

En el marco del Pla de Barris, se iluminarán 63 calles y volverán a tener luces navideñas las fachadas de los 39 mercados municipales. En total, el presupuesto que destinará el ayuntamiento a las luces navideñas de 2025 ha crecido un 15% respecto al año pasado, llegando casi a los 4 millones de euros (3,8).

Un pesebre tradicional

Por segundo año consecutivo, el pesebre de la ciudad no estará en la plaza Sant Jaume y se ubicará en el patio interior del consistorio. Sin embargo, Collboni ha anunciado que el pesebre de este año será tradicional y triplicará su tamaño respecto al de 2024, pasando de 24 a 70 metros cuadrados. El pesebre estará instalado en el ayuntamiento a partir del 13 de diciembre y “representará paisajes catalanes de montaña”.