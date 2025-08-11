Incendio en un camping de Tarragona obliga a desalojar a casi 2.000 personas

La madrugada de este lunes ha estado marcada por la evacuación de unas 1.800 personas de un camping de El Vendrell (Tarragona) debido a un incendio que se declaró pasadas las tres de la madrugada y que se propagó por dos puntos distintos del recinto. Aunque las llamas provocaron importantes daños materiales, no se han registrado víctimas mortales ni heridos graves.

Según los Bombers de la Generalitat, el aviso se recibió a las 03:17 horas. Hasta el lugar se desplazaron siete vehículos de extinción, que trabajaron intensamente para frenar el avance del incendio en El Vendrell. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) atendió a dos personas, aunque ninguna requirió hospitalización. La rápida intervención permitió controlar el fuego en menos de media hora.

Dos focos de incendio y 17 parcelas afectadas

El fuego en el camping afectó a 17 parcelas del recinto, con diferentes niveles de destrucción. En el primer foco, que ya está controlado, se quemaron unas 12 caravanas repartidas en 16 parcelas. En el segundo, ya extinguido, quedaron calcinadas dos caravanas y un turismo en dos parcelas más. También resultaron dañadas autocaravanas, tiendas de campaña y material diverso.

El origen del incendio en El Vendrell todavía está bajo investigación, pero lo que más llama la atención es que se haya iniciado de manera simultánea en dos zonas distintas del recinto. Esto ha llevado a que Protecció Civil activara la prealerta del plan Procicat, como medida preventiva y de coordinación de los equipos de emergencia.

En total, el teléfono de emergencias 112 recibió 49 llamadas relacionadas con el fuego en el camping. Los usuarios fueron desalojados preventivamente y reubicados en el paseo marítimo de El Vendrell, donde permanecieron hasta que la situación estuvo controlada.

Control y extinción rápida

El incendio en El Vendrell fue dado por controlado a las 05:48 horas y extinguido poco después. A lo largo de la mañana, una dotación de los Bombers permaneció en el lugar para tareas de enfriamiento y revisión de las zonas afectadas, evitando posibles rebrotes.

Este suceso se enmarca en una jornada complicada para los Bombers de la Generalitat, ya que en las últimas horas también se han registrado fuegos en naves industriales de Lleida, Vic y Sabadell. En Lleida, el incendio permanece estabilizado; en Vic está controlado, pero todavía se generan humaredas; y en Sabadell se ha dado por extinguido.

Evacuación sin incidentes mortales

La evacuación de las entre 1.500 y 1.800 personas del camping de El Vendrell se desarrolló sin incidentes graves. La coordinación entre los responsables del recinto, los Bombers, el SEM y la policía local permitió una salida ordenada y rápida de los huéspedes, muchos de ellos familias que se encontraban de vacaciones.

Las autoridades recuerdan la importancia de seguir las indicaciones de los equipos de emergencia en este tipo de situaciones, ya que la rápida reacción puede marcar la diferencia en la seguridad de las personas.