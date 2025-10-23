Isabel Preysler, muy clara sobre la situación del independentismo en Cataluña: "Lo que está ocurriendo es muy triste"

Ayer, miércoles 22 de octubre, las memorias de de Isabel Preysler llegaron a las librerías españolas bajo el título 'Mi verdadera historia' (Espasa). Se trata de un proyecto que reúne varios capítulos, concretamente 16, sobre la vida de la socialité que nunca antes habían sido revelados de cara al público. Algunas de las experiencias más destacadas de este libro son su primera relación sexual a sus 18 años o su infidelidad al marqués de Griñón, Carlos Falcó, con el ministro Miguel Boyer, su último marido.

No obstante, la historia que más expectación ha generado entre sus fans ha sido el denominado 'Desmentidos y cartas de amor', donde ha centrado el foco en su última y polémica relación sentimental con Mario Vargas Llosa (2015-22). Ella lo recuerda a él como un "genio" y siempre trata de guardarse para ella "solo nuestras épocas buenas llenas de felicidad". Pero, pese a ello, nunca permitirá que tras su separación amorosa sigan circulando mentiras que ella misma desmiente con pruebas concluyentes, sirviendo como ejemplo las cartas que el Nobel escribió y que demuestra que él siempre la quiso hasta el final.

Isabel Preysler hizo un anuncio para Ferrero Rocher

Dejando de lado la actualidad informativa de Isabel Preysler, son destacables las declaraciones que ofreció sobre la situación del independentismo en Cataluña. Durante la celebración del 30 aniversario de la llegada a España de los bombones Ferrero Rocher, marca de la que la socialité fue imagen y protagonizó un anuncio, retrocedió en el tiempo y ofreció unas declaraciones ante los medios de comunicación sobre cuáles eran sus pensamientos con respecto a aquella época.

"Tengo unos recuerdos magníficos de aquella época, y me ha hecho mucha ilusión que me hayan vuelto a elegir para celebrar este aniversario", comentó. Isabel fue invadida por preguntas de todo tipo por parte de los periodista. Algunos ejemplos fueron cómo planeaba las navidades de ese año junto a Vargas Llosa; su idea era pasarla junto a él y a todos sus familiares.

Tamara Falcó, su hija, también fue tema de conversación durante el evento, sobre todo en base a su participación y posterior consagración como ganadora de MasterChef Celebrity. "¡Nos ha salido una estupenda cocinera en casa! La verdad es que no confiaba mucho. Nos ha sorprendido agradablemente a todos. Creo que Tamara está pasando una época en la que se siente muy satisfecha, muy contenta, muy feliz en MasterChef y por eso está tan guapa", explicó.

El nacimiento de mi nieto Miguel ha sido el mejor regalo que he tenido"

Posteriormente, habló sobre sus nietos. El mejor recuerdo que le brindó el 2019 fue "el nacimiento de mi nieto Miguel, que ha sido el mejor regalo que he tenido en mucho tiempo", manifestó. Todo esto ocurría en el mes de octubre, por lo que el 2020 estaba, prácticamente, a la vuelta de la esquina. Los periodistas vieron aquí otra oportunidad para preguntarle qué le pediría al Año Nuevo, y ella contestó lo siguiente: "Solamente puedo pedir por mis nietos".

Por aquel entonces Mario quería "coger a Miguel en brazos todo el tiempo, se pone contentísimo y cada vez que pasa por el cuarto del niño entra para darle un beso. Si le vierais por un agujerito no os lo creeríais...", reveló la socialité. Fue aquí cuando las preguntas empezaron a tener como protagonista a Vargas Llosa, y una de ellas tuvo que ver con la situación política de Cataluña.

"Es muy triste lo que está pasando en Cataluña"

Mario ha participado en manifestaciones en Barcelona, en contra de los partidos independentistas catalanes. ¿Recibe apoyos por su actuación?, preguntaron. Isabel agradeció los ánimos que le mandaban a su expareja y apuntó, muy brevemente, a que "es realmente triste lo que está pasando en Cataluña y no es fácil encontrar una solución". Mario estuvo viviendo durante muchos años en la Ciudad Condal , cuando "era considerada casi como la capital de España y tiene mucho cariño y muchos amigos catalanes", concluyó.