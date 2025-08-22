Israel veta la entrada del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, al país

El acalde de Barcelona, Jaume Collboni, tenía previsto realizar un viaje oficial como líder de la ciudad a Israel. Sin embargo, según ha avanzado El Periódico de Cataluña, las autoridades le han notificado que se le ha denegado la entrada al país.

Según fuentes municipales, el alcalde de Barcelona debía llegar este mismo viernes a la país hebreo, pero con la revocación de su permiso no ha podido realizar el viaje.

Tras la negativa de Israel, finalmente Collboni no viajará y se quedará en Barcelona, explican las mismas fuentes.

El Ayuntamiento rompió relaciones en mayo

Hace apenas tres meses el pleno del Ayuntamiento de Barcelona aprobó una medida histórica: romper relaciones institucionales con Israel hasta que se decrete un alto el fuego inmediato y permanente en la Franja de Gaza y se levante el bloqueo a la ayuda humanitaria.

La propuesta contó con el apoyo del gobierno municipal, ERC y BComú, y el acuerdo no solo afectaba a las relaciones diplomáticas, sino que incluía otras medidas como la retirada de la participación de Israel en Fira de Barcelona y la prohibición de empresas vinculadas con la masacre a Palestina.

Este mayo, sin embargo, no fue la primera vez que la ciudad rompía relaciones con el país hebreo. En 2023, con Ada Colau al frente del consistorio, el Ayuntamiento suspendió temporalmente las relaciones institucionales con el Estado de Israel y todas las instituciones oficiales del país, incluido el hermanamiento con la ciudad de Tel Aviv.