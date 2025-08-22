¿Por qué Israel prohíbe la entrada de Collboni? El país hebreo lo justifica por "difamación" y "boicot"

El acalde de Barcelona, Jaume Collboni, tenía previsto realizar un viaje oficial como líder de la ciudad a Israel. Sin embargo, según ha avanzado El Periódico de Cataluña, las autoridades le han notificado que se le ha denegado la entrada al país.

Según las autoridades de Inmigración israelíes, el veto al alcalde de Barcelona se ha producido por sus "antecedentes" de "difamación del Estado y participación en un boicot a Israel", según un comunicado de este organismo dependiente del Ministerio del Interior.

"La denegación se produce de conformidad con la Ley de Entrada a Israel y en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Consejo de Seguridad Nacional", explica un comunicado, que insiste en que el rechazo a su entrada fue "una decisión conjunta"

Según fuentes municipales, el alcalde de Barcelona debía llegar este mismo viernes a la país hebreo, pero con la revocación de su permiso no ha podido realizar el viaje. En un comunicado, el consistorio explica que las solicitudes tanto de Collboni como del resto de la comitiva habían sido aprobadas en un principio por parte del gobierno israelí, que este viernes ha denegado únicamente la del alcalde.

Hace apenas tres meses el pleno del Ayuntamiento de Barcelona aprobó una medida histórica: romper relaciones institucionales con Israel hasta que se decrete un alto el fuego inmediato y permanente en la Franja de Gaza y se levante el bloqueo a la ayuda humanitaria.