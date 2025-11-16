Jordi Pujol, ingresado en un hospital de Barcelona por una neumonía

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol está ingresado en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona por una neumonía, según ha avanzado Catalunya Ràdio y han confirmado a EFE fuentes cercanas a la familia. El ingreso se produce a pocos días de que el ex presidente tenga que comparecer ante el juez por asociación ilícita y blanqueamiento de capital, delitos por los que la Fiscalía solicita para él 9 años de cárcel.

Pujol, de 95 años, está a las puertas de afrontar el juicio por su fortuna oculta, que arrancará el 24 de noviembre, y justamente esta semana un médico forense examinó al expresidente para enviar un informe a la Audiencia Nacional, que deberá valorar su estado de salud para decidir si puede ser juzgado y acudir presencialmente al juicio.