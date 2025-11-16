TMB cerrará dos tramos del metro en 2025 y 2026 por obras de modernización

La Línea 1 del metro de Barcelona volverá a afrontar un cierre prolongado el próximo verano. TMB ha confirmado que el tramo comprendido entre Mercat Nou y Santa Eulàlia quedará fuera de servicio durante seis u ocho semanas entre julio y agosto de 2026, dentro del plan de modernización destinado a renovar la infraestructura más antigua de la red. Para estas actuaciones se invertirán 10 millones de euros.

El corte permitirá sustituir el actual balasto por una plataforma de hormigón, un sistema que ya se utiliza en otros tramos renovados y que aporta mayor estabilidad, además de reducir las vibraciones.

Mientras duren las obras, la L1 funcionará únicamente entre Fondo y Plaça de Sants. Desde esta estación, los pasajeros deberán enlazar con la L5, que asumirá parte de la demanda habitual del tramo afectado. TMB reforzará la información al usuario mediante señalización específica y personal de apoyo en los puntos clave.

El cierre obligará a reorganizar los desplazamientos de miles de viajeros. Por ello, la operadora recomienda planificar las rutas con antelación y consultar el estado del servicio a través de la aplicación oficial. Dado que el tramo entre Santa Eulàlia y Mercat Nou es especialmente utilizado por residentes de Barcelona y L’Hospitalet de Llobregat, se pondrán en marcha autobuses especiales para garantizar la movilidad en las zonas más afectadas.

El metro barcelonés afrontará, además, otra interrupción a finales de 2025. TMB ha anunciado que la Línea 4 quedará parcialmente fuera de servicio durante el puente de la Purísima, aprovechando la menor demanda de viajeros para avanzar en las obras de modernización de la red.

El cierre tendrá lugar del 6 al 8 de diciembre, ambos incluidos, y afectará al tramo entre Urquinaona y La Pau, que permanecerá completamente cerrado al público. En total, 12 estaciones quedarán temporalmente inoperativas y solo funcionará el servicio entre Passeig de Gràcia y Trinitat Nova.

Las estaciones afectadas serán: La Pau, Besòs, Besòs Mar, El Maresme–Fòrum, Selva de Mar, Poblenou, Llacuna, Bogatell, Ciutadella–Vila Olímpica, Barceloneta, Jaume I y Urquinaona.