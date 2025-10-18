Junts anuncia una propuesta centrada en la baja de impuestos en Cataluña

El presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, ha anunciado que el grupo de Junts en el Parlament presentará dos propuestas la próxima semana, centradas en la bajada de impuestos y un pleno monográfico sobre "la crisis del ascensor social y del estado del bienestar".

Ha explicado que para "intentar despertar la anestesia del Govern" presentarán un proyecto de ley para la reducción del IRPF y eliminar los impuestos de donaciones y sucesiones.

Por otra parte, respecto al pleno monográfico, dice que "no puede ser que el PIB crezca y el PIB per cápita no lo haga también" y ha asegurado que hay que dar respuesta a las familias que no llegan a final de mes y a los empresarios y autónomos afectados por los impuestos, en sus palabras.

Opa del Sabadell

También ha afirmado que el retorno de la sede del Banco Sabadell a Catalunya "ha salvado la opa".

Así se ha expresado en una entrevista concedida a 'El Nacional' recogida por Europa Press este sábado en la que ha celebrado que "ha fracasado un 155 financiero".

"Había la voluntad de cambiar el sistema financiero catalán con la absorción y la desaparición de un banco. Es una gran noticia para el país que no haya prosperado", ha asegurado.

Además, ha criticado que respecto a esta cuestión el PSOE y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "se han puesto de perfil" y, a su parecer, el Govern no hizo todo lo que podía hacer aunque, por suerte, dice, ha habido una respuesta de la sociedad catalana.

Financiación y presupuestos

Respecto al modelo de financiación ha recordado que defienden "un concierto económico al estilo vasco" y ha criticado al PSC por la falta de presupuestos a la que, a su parecer, se han acostumbrado.

"No hay presupuestos en el Ayuntamiento de Barcelona, no hay presupuestos en la Generalitat de Catalunya y no hay presupuestos en Madrid", ha dicho.

Preguntado por las negociaciones, ha señalado que Illa "ya ha escogido socios de legislatura y de investiduras" y ha criticado que el Govern depende de los Comuns.

"Los extremos no son buenos para Cataluña. Y la dependencia de los extremos del presidente Illa no es buena para Cataluña", ha apuntado, y ha recordado que quien tiene la responsabilidad de presentar unos presupuestos es el PSC.