Junts refuerza su dirección con Albert Batet al frente de estrategia institucional y Sales como presidenta del grupo en el Parlament

La Direcció Permanent de Junts per Catalunya, reunida este lunes en Waterloo, ha aprobado por unanimidad importantes cambios en la cúpula del partido: Albert Batet será mano derecha del presidente del partido, Carles Puigdemont, al haberlo nombrado adjunto a la presidencia en Coordinación Institucional y Estrategia, además de director de campaña. Por su parte, Mònica Sales asumirá la presidencia del grupo parlamentario; y Salvador Vergés será el nuevo portavoz del grupo parlamentario. Josep Rius y Jeannine Abella continuarán como portavoces adjuntos.

La designación de Batet como adjunto a la presidencia tiene como objetivo reforzar la interlocución con el tejido empresarial, los sectores productivos, las patronales, los sindicatos y otros agentes económicos estratégicos, así como servir de enlace entre la presidencia y el órgano de coordinación de la acción institucional en las diferentes cámaras parlamentarias.

Además, Batet, con una amplia experiencia como diputado y líder en la cámara catalana, asumirá la dirección política y operativa de las campañas electorales del partido en las Cortes Generales y en el Parlament de Cataluña, consolidando así su papel como pieza clave en la estrategia electoral de Junts.

Albert Batet continuará como diputado en el Parlament, cargo que ha combinado con la presidencia del grupo parlamentario desde septiembre de 2019. Por su parte, Mònica Sales ha sido portavoz del grupo desde junio de 2021.

Con estos movimientos, Junts busca fortalecer su equipo de liderazgo y su capacidad de gestión institucional, asegurando una coordinación más estrecha entre la presidencia y las diferentes áreas estratégicas del partido, de cara a los próximos retos políticos a nivel regional y nacional.