La Generalitat prioriza conseguir la financiación singular para Cataluña en el marco de la bilateralidad con el Gobierno

La Generalitat ha vuelto a subrayar este lunes, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado en Madrid, que la reforma del modelo de financiación debe seguir la vía bilateral pactada en el acuerdo de investidura con ERC, defendiendo tanto la consellera de Economia, Alícia Romero, como la portavoz del PSC, Lluïsa Moret, que la financiación singular y el principio de ordinalidad se trabajarán directamente con el Gobierno. Ambas han coincidido en que la prioridad catalana es cumplir el acuerdo de investidura y que la ordinalidad es fundamental, aunque reconocen que la negociación multilateral, como la planteada por la presidenta balear Marga Prohens, puede convivir con la vía bilateral.

Romero, por su parte, ha recordado que el Govern continúa trabajando con el Gobierno y con ERC para concretar esa financiación singular y ha expresado su expectativa de que Hacienda presente en el CPFF las primeras “líneas generales” o al menos una actualización del estado de los trabajos.

La actitud que esperan

Más allá del marco bilateral, tanto la consellera como la portavoz socialista han insistido en la necesidad de afrontar el CPFF con una “actitud constructiva”. Romero ha recalcado que Cataluña acude siempre “con una actitud totalmente positiva y constructiva” y ha celebrado que Hacienda haya abierto formalmente el proceso para reformar un modelo vigente desde 2009.

Moret ha pedido un debate “sereno y riguroso” y que este espacio de “máxima relevancia institucional” se aborde con voluntad de consenso. Ambas dirigentes han reivindicado una dinámica de diálogo que permita trabajar de forma sostenida y sin sobresaltos en la redefinición del sistema.

Reproches al PP

Cataluña ha aprovechado también la reunión para alertar de la necesidad de disponer de más margen fiscal. Romero ha afirmado que deberán comprobar si la propuesta de déficit del Gobierno permite realmente dedicar más recursos a las políticas públicas: “No queremos gastar más, necesitamos invertir más”, ha dicho, citando especialmente el peso del gasto farmacéutico en sanidad y las necesidades educativas.

Moret, mientras, ha dirigido sus críticas al PP. Ha reclamado a los gobiernos autonómicos populares que no “boicoteen” el debate sobre la financiación y ha lamentado los plantes que —según ella— los populares han protagonizado en otros foros multilaterales. “Estas plantadas son cortinas de humo para no abordar con sentido de Estado los temas que compartimos”, ha denunciado. La dirigente socialista ha pedido al PP que abandone el bloqueo y participe “con actitud positiva y propositiva”, en lugar de entorpecer los trabajos comunes.