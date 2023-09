"Love is in the air" en el Parlamento de Cataluña: Una diputada independentista piropea a uno de Vox y su respuesta se vuelve viral

El debate político y las intervenciones están continuamente marcados por la tensión, las críticas y, últimamente, hasta por algún que otro descalificativo. Sin embargo, y a veces, la jornada nos deja particulares ocasiones cómicas o divertidas.

El momento más destacado esta semana se vivió en el Parlamento de Cataluña cuando una diputada independentista lanzó un piropo a uno de Vox, que se lo devolvió con una viral respuesta. El instante, que pudo ser capturado en vídeo, está siendo muy compartido y comentado en las redes sociales. En el clip puede verse a la protagonista que, aunque comienza intentando criticar la postura del diputado Alberto Tarradas, enseguida le hace saber lo atractivo que le resultaba: "Mira que eres muy guapo y me habías caído bien, pero has abierto la boca y yo: `no puede ser, estamos en plano siglo XXI´", sentenciaba para dejarle saber que era la, a su parece, anticuada ideología de su oratoria lo que le desagradaba.

El diputado de la formación verde, que tomó con buen humor el comentario, no dejó pasar la oportunidad de hacer una observación política: "A la señorita compareciente, agradecerle el piropo. Se lo agradezco", comenzó construyendo una respuesta que no se quedaba ahí. "Me gustaría devolvérselo, pero lo que pasa es que no puedo, porque si lo hiciera las `charos feministas´ me desterrarían completamente de este parlamento. Se ha acabado la cultura del piropo".

El mensaje final lo ejecutó en sus redes sociales con una pregunta para la reflexión: “¿Qué habría pasado si la situación se hubiera dado al revés?” Un interrogante que provocó diversas respuestas y reacciones en su X, antiguo Twitter, al abrir el debate.