Creen que la 'Mataiaies' ha vuelto a actuar: el nuevo crimen de la asesina serial no fue en Barcelona

La Policía Nacional investiga si Remedios Sánchez Sánchez, conocida como “la Mataiaies”, podría estar detrás de la muerte de una mujer de 90 años en A Coruña. La sospechosa, una de las asesinas en serie más temidas de Cataluña, se encontraba disfrutando de un permiso penitenciario cuando la víctima fue hallada sin vida el pasado 3 de octubre en su domicilio de la avenida de Monelos.

En un primer momento, los servicios de emergencia certificaron la muerte como natural, pero la autopsia judicial reveló que se trataba de un homicidio. Los investigadores han localizado imágenes de cámaras de seguridad en las que se ve a Sánchez transitando por la zona donde vivía la víctima ese mismo día.

Ante las sospechas, la Policía Nacional procedió a detenerla el 8 de octubre dentro de la prisión coruñesa de Teixeiro, donde cumple condena por los crímenes cometidos en Barcelona en 2006. El Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña ha decretado el secreto de sumario mientras los agentes recopilan pruebas y testimonios.

Un permiso penitenciario bajo revisión

Remedios Sánchez, de 63 años, había accedido recientemente al segundo grado penitenciario, lo que le permitía salir temporalmente del centro bajo control. El Ministerio del Interior investiga ahora las condiciones en las que se autorizó ese permiso y si se evaluó correctamente el riesgo de reincidencia.

La posibilidad de que una condenada por tres asesinatos haya vuelto a actuar durante un permiso ha provocado una fuerte preocupación en el entorno judicial y penitenciario.

Quién es “la Mataiaies”, la asesina en serie de Barcelona

Natural de Boimorto (A Coruña), Remedios Sánchez se ganó el apodo de “la Mataiaies” por asesinar a tres ancianas en Barcelona durante el verano de 2006. Las estrangulaba o asfixiaba tras ganarse su confianza para robarles dinero y joyas con las que financiaba su adicción al juego.

Fue detenida en un bingo de la calle Provença por los Mossos d’Esquadra, en una investigación dirigida por el entonces mayor Josep Lluís Trapero, y condenada en 2008 a 144 años de prisión.

Ahora, casi dos décadas después, su nombre vuelve a estar en el centro de una investigación policial. Los agentes intentan determinar si la anciana hallada muerta en A Coruña fue una nueva víctima de la asesina en serie más temida de Barcelona.