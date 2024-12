Nova Esquerra ataca a Junqueras: "con él, hemos perdido nuestros valores republicanos

La miembro de Nova Esquerra Nacional, candidatura a liderar ERC, ha apuntado a Oriol Junqueras, presidente del partido desde 2011, acusándole de "haber hecho perder a ERC los valores republicanos". Bajo su presidencia, ha dicho, "no ha habido ni conversaciones ni debates internos", que es lo que pretenden recuperar.

Además, ha dicho que, con Junqueras, "no se sabía ni quién, cómo ni dónde se tomaban las decisiones, y es algo que queremos cambiar". Sin embargo, ha aclarado Jordà, a pesar de las discrepancias internas, "no hay riesgo de escisión, haremos todo lo posible para que no haya".

Congreso

Nova Esquerra Nacional consiguió el 35,3% de los votos, por detrás de Militància Decidim. Al no haber superado nadie el 50% de los votos, las dos listas más votadas se verán las caras en una segunda vuelta el 14 de diciembre. Foc Nou, que quedó en último lugar, no podrá presentarse.

Al respecto, Jordà ha dicho que ya ha habido contactos con Foc Nou, pero "aún no hemos puesto encima de la mesa las políticas o cosas concretas en las que podríamos ponernos de acuerdos".

Sin embargo, pacten con quien pacten, si ganan su línea roja serán los pactos con el PSC: "Exigiremos que los acuerdos con el PSC se cumplan". A este respecto, ha aprovechado para volver a apuntar a Junqueras, acusándole de ser "poco claro", al querer "gustarle a todo el mundo y abrazar todas las banderas". Jordà ha advertido de que "no podemos ser tan indefinidos".