El Parlament pide proteger y poner a "la infancia en el centro" por el Día Mundial de la Infancia

El Parlament ha llamado a trabajar por la infancia, protegerla y ponerla "en el centro" de la acción política de las instituciones, los agentes sociales y la ciudadanía en una declaración institucional con motivo del Día Mundial de la Infancia que se conmemora este jueves.

El texto firmado por PSC-Units, Junts, ERC, PP, Comuns y CUP traslada el compromiso de la Cámara con el despliegue de la Ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia ante la violencia y a establecer espacios seguros, así como en el refuerzo de políticas de prevención, protección y apoyo a familias.

Señala la necesidad de garantizar su derecho a la educación de calidad y a la salud de forma integral, a la cultura, el deporte y el ocio, y a la vivienda como forma de lucha contra la pobreza infantil.

"No se puede seguir consistiendo que en Catalunya 467.700 niños y adolescentes (el 34,7%) se encuentren en riesgo de pobreza o exclusión social", reza el texto del Parlament, que se compromete a trabajar para que todos los niños y adolescentes estén empadronados en los municipios donde residen con independencia de las circunstancias en que viven.

También se compromete a garantizar sus derechos en el ámbito digital y a reducir los riesgos en este ámbito, y a contribuir en su participación activa en la toma de decisiones en el ámbito público.

Se refiere finalmente a la situación de los niños alrededor el mundo, especialmente los que viven en contextos de conflicto, emergencias o situaciones de violencia, y cita concretamente los más de 20.000 niños muertos en Gaza, las niñas excluidas de la educación en Afganistán o la dificultad para acceder a servicios básicos y alimentos de los niños de Ucrania.