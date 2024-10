Parlón asegura que en Cataluña "faltan medios para afrontar la multirreincidencia"

La consejera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha asegurado que en Cataluña "no hay suficientes medios" para hacer juicios rápidos contra la multirreincidencia. La consejera ha matizado, no obstante, que ni Cataluña ni el resto de España tienen datos de delincuencia grave si se compara con otros países europeos, relativizando la percepción de inseguridad creciente en la región. "Hay más eficacia policial, pero después te encuentras con que no tienes suficientes medios para hacer juicios rápidos. Esto en Cataluña es muy grave, se tiene que abordar que la planta judicial está bajo mínimos", ha subrayado Parlon en una entrevista en El Periódico. La consejera, en esta línea, ha apoyado reformar el Código Penal y llevar a cabo políticas para que "el delincuente interprete que puede ir a la prisión". Las responsabilidades de la Generalitat, ha dicho, pasan por hacer "actuaciones de prevención y saturación con más presencia policial en la calle para disuadir".

De cara a los próximos Presupuestos de la Generalitat, Parlon ha destacado que su Departamento será "exigente y a la vez realista", pero que pedirán garantizar la ampliación de la plantilla, poder dimensionar Mossos, Bombers y Agentes Rurals, y también partidas para otros objetivos como la "feminización de los cuerpos". En cuanto a esto último, la consejera ha reivindicado la creación de la "comisaría de la mujer" para atender a las víctimas de violencia de género y agresiones sexuales. "Hay situaciones que no se hacen del todo bien y se termina revictimizando a la víctima, por eso se tiene que reforzar este entorno de confianza con Mossos y con profesionales que puedan dar apoyo psicológico a la denunciante", ha añadido, en un contexto de crisis en la izquierda española por las acusaciones contra el hasta hace a penas unos días portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón.