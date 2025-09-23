El piso de Badalona donde estaban secuestradas 18 mujeres que eran obligadas a prostituirse a punta de arma

La Policía Nacional, junto con la Guàrdia Urbana, ha desmantelado una red de trata en Barcelona con epicentro en Badalona que mantenía retenidas a 18 mujeres. Cuatro personas de origen brasileño —dos hombres de 24 y 32 años y dos mujeres de 52 y 71— han sido detenidos en Badalonaacusados de múltiples delitos relacionados con la trata de seres humanos.

Las víctimas fueron localizadas en dos pisos donde eran explotadas bajo amenazas, coacciones y violencia. Según la investigación, se trataba de un entramado de explotación sexual en Badalona que se lucraba con un 33% del dinero que las mujeres obtenían de los servicios forzados.

Cómo funcionaba la red de trata en Barcelona

El caso se destapó el 14 de agosto, cuando una mujer llamó a la comisaría de Sant Adrià de Besòs asegurando que estaba encerrada en una vivienda de Badalona junto a una amiga, víctima de agresión sexual por parte de un hombre armado. A su llegada, los agentes encontraron a varias mujeres en situación irregular en España, lo que destapó la magnitud de la trama.

Las denunciantes explicaron que habían sido engañadas con falsas ofertas de trabajo en un bar. Una vez en Cataluña, fueron trasladadas al piso donde se convirtieron en mujeres obligadas a prostituirse contra su voluntad. La vivienda estaba vigilada las 24 horas por hombres que exhibían armas para intimidarlas.

La operación Tabira

La operación policial, bautizada como Tabira, se desarrolló la semana pasada con registros simultáneos en dos domicilios. Allí se liberó a las 18 víctimas y se produjo la detención de los cuatro sospechosos. En el operativo se incautaron 42.000 euros en efectivo, cajas fuertes, droga y armas blancas.

Los arrestados se enfrentan a cargos por trata de seres humanos, prostitución coactiva, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas, detención ilegal y delitos contra la salud pública.

El caso ha vuelto a poner el foco sobre la explotación sexual en Badalona y la vulnerabilidad de muchas mujeres captadas con falsas promesas laborales. Según fuentes policiales, la liberación de estas mujeres obligadas a prostituirsees solo la punta del iceberg de un problema de gran calado en toda la región.