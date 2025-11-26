La primera paciente del nuevo Hospital Vithas Barcelona es una bebé de 9 meses

La primera paciente citada en el nuevo Hospital Vithas Barcelona, abierto este lunes en Esplugues de Llobregat (Barcelona), ha sido una bebé de 9 meses llamada Ariadna.

Fue citada el mismo lunes, la acompañó su padre y les recibieron la gerente, Anna Guiró, y la jefa de Pediatría, Laura Castells, informa Vithas en un comunicado este miércoles.

El hospital tiene más de 39.000 metros cuadrados, 160 habitaciones individuales, 60 consultas de especialidades, urgencias de 24 horas con circuitos diferenciados para pacientes adultos y pediátricos, y un bloque quirúrgico con 14 quirófanos.

Un centro "innovador, moderno y de futuro"

En octubre se inauguró el Hospital Vithas Barcelona, en Esplugues de Llobregat, un proyecto que, en palabras de su directora, Anna Guiró, busca "transformar la forma como cuidamos y curamos a las personas". La apertura de este centro sanitario representa una ampliación significativa de la red de Vithas en Cataluña, donde ya opera en Lleida y Vilanova i la Geltrú, y supone la puesta en marcha de un proyecto que se inició en 2022. El Hospital cuenta con tecnología sanitaria de vanguardia y un concepto arquitectónico sostenible.

El acto de inauguración, que se celebró en el mismo hospital, estuvo presidido por Miquel Sàmper, consejero de Empresa y Trabajo de la Generalitat, y contó con la participación de Jorge Gallardo Piqué, presidente de Vithas, José Crespín, subdelegado del Gobierno en Cataluña, Dr. Pedro Rico, director general de Vithas, Eduard Sanz, alcalde de Esplugues de Llobregat y Anna Guiró, directora del Hospital Vithas Barcelona.

También asistieron al acto José Creuheras, presidente de Grupo Planeta y Atresmedia. Entre ambos grupos -Vithas y Planeta- existe un acuerdo para impulsar la formación de futuros profesionales e investigación en ciencias de la salud. Entre otros, el presidente de Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre, también acudió a la inauguración del hospital.