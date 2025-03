Protestas simultáneas en toda Cataluña contra las deficiencias de Rodalies

Después de años de lucha individual, por primera vez la indignación popular ante las constantes incidencias en Rodalies ha dado lugar a una manifestación conjunta y simultánea en varios puntos de Cataluña. La protesta, organizada por la plataforma Dignitat a les Vies, comenzó al mediodía y se ha extendido a ciudades como Lleida, Tarragona, Valls, Tortosa, Segur de Calafell, La Garriga y Cardedeu, con la adhesión de otros municipios como Molins de Rei.

A la convocatoria se han sumado siete plataformas de afectados por los trenes que han decidido unir fuerzas: Propera Parada Valls, Trens Dignes Ebre-Priorat, Salvem la R-2 Nord. Transport digne per a tothom, Perquè no fotin els trens (R-3), Usuaris Avant Catalunya, El Ripollès existeix y la Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP).

El objetivo común de todas estas entidades es mejorar la frecuencia, puntualidad y mantenimiento de los trenes para evitar incidencias, aunque cada plataforma plantea reivindicaciones específicas. Trens Dignes reclama una estación intermodal en L’Aldea, más trenes Avant y la recuperación de los trenes semidirectos hacia Tarragona y Barcelona. Dignitat a les Vies exige mejoras en la circulación en el Camp de Tarragona y la línea R2 Sur, así como el fin de los retrasos crónicos. Por su parte, Usuaris Avant Catalunya pide una conexión con Barcelona en la primera hora de la mañana y la última de la noche para facilitar el desplazamiento de trabajadores.

Las quejas son generalizadas en todas las líneas, pero las situaciones varían. Algunas peticiones son modestas, como la de Propera Parada Valls, que solicita al menos un tren por hora en la capital del Alt Camp. Otras reivindicaciones tienen un carácter estructural, como las de Perquè no ens fotin els trens, en la R3, que denuncian la falta de fiabilidad y piden acabar con las llamadas "cancelaciones invisibles" de trenes, que han sido documentadas por la plataforma.

En el caso de la R2 Norte, sus usuarios admiten que el estado de la línea es mejor que la media, pero denuncian un deterioro en la calidad del servicio desde la pandemia. La movilización de hoy refleja el malestar generalizado de los usuarios de Rodalies, que exigen soluciones urgentes a un sistema ferroviario que acumula años de deficiencias.