Puigdemont carga contra Illa por acudir al desfile del 12 de Octubre en plena emergencia por lluvias en Cataluña: "Prioriza la agenda españolizadora"

El expresident Carles Puigdemont ha vuelto a aprovechar la Fiesta Nacional del 12 de Octubre para lanzar un ataque político contra el president de la Generalitat, Salvador Illa. En un mensaje publicado en X (antes Twitter), Puigdemont cuestionó que el jefe del Ejecutivo catalán viajara a Madrid para asistir al desfile de la Hispanidad mientras gran parte del territorio sufría los efectos devastadores de las lluvias torrenciales.

“¿Dónde estaba realmente el presidente Illa? ¿De verdad que mientras en gran parte del país crecía la angustia y el sufrimiento, el presidente Illa se iba a Madrid a celebrar ‘lo que nos une’? Si es así, es un grave error. Priorizar la agenda españolizadora de Cataluña es incompatible con la defensa de los intereses de TODOS los ciudadanos del país”, escribió Puigdemont.

El comentario del líder de Junts fue una respuesta al mensaje previo del periodista Jordi Cuminal, quien había subrayado que los medios “no hacen más que remarcar que Illa no estaba presencialmente en Cataluña” al destacar que había participado en la reunión de emergencias por videollamada. Cuminal añadió que los presidentes autonómicos de la Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia habían decidido no acudir al desfile por las previsiones de lluvia, mientras Illa “priorizó estar en Madrid y celebrar la hispanidad”.

Un 12 de octubre marcado por el temporal

Las críticas llegan en un contexto meteorológico excepcional. Durante el fin de semana, una DANA, bautizada como Alice, descargó con fuerza sobre el sur de Cataluña, especialmente en las comarcas tarraconenses del Montsià, Baix Ebre, Baix Camp, Ribera d’Ebre y Terra Alta.

En la localidad de Mas de Barberans, por ejemplo, se registraron más de 180 litros por metro cuadrado en apenas unas horas. Numerosas rieras se desbordaron, viviendas y bajos comerciales quedaron inundados y varios vehículos fueron arrastrados por el agua. Los bomberos de la Generalitat realizaron más de 300 intervenciones y una treintena de rescates de personas atrapadas.

Las carreteras AP-7, N-340 y C-12 fueron cortadas temporalmente, y el servicio ferroviario entre Tarragona y Castellón se interrumpió. Protección Civil activó la alerta máxima por riesgo de inundaciones, y la Generalitat decidió suspender las clases en varios municipios del sur del territorio para este lunes.

Mientras se desataban los efectos del temporal, Illa asistía en Madrid al desfile militar del Día de la Hispanidad, invitado por el Gobierno central. La crítica se enmarca en el contexto del principal reproche que la formación poscongervente le ha hecho a Illa desde que llegó al Govern. Considerado uno de los políticos más "españolistas" del PSC, Junts no deja de acusarle de ser un títere de Pedro Sánchez, de estar llevando a cabo una españolización de Cataluña, de defender los intereses del PSOE por encima de los de Cataluña, y de haber convertido la Generaitat en un satélite de La Moncloa.