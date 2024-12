Puigdemont insiste: "Si Sánchez no cumple, no continuaremos"

El líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, lanzó ayer una amenaza directa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: «Si no se cumplen los acuerdos alcanzados tras la investidura, no podremos seguir apoyando a su Gobierno. No tiene sentido que le sigamos dando soporte. Así no podemos continuar», afirmó Puigdemont con contundencia en una entrevista para TV3, la televisión pública catalana.

El líder independentista acusó al Ejecutivo de falta de compromiso con lo pactado y reclamó avances concretos, especialmente en temas como la amnistía y el reconocimiento del supuesto conflicto político en Cataluña: «Nosotros hemos sido claros desde el principio: la amnistía era el precio para investir a Sánchez».

Para él la ley de amnistía «no tiene efectos, no es válida» pues el Tribunal Supremo y los jueces «se las están apañando para saltarse la ley». «Yo ya tendría que estar amnistiado», lamentó el líder de Junts per Catalunya. Además, explicó que tampoco cree que exista lo que llamó «amnistía política», ya que Illa, según él, lo trata «como un delincuente». Del mismo modo, aseguró no esperar que el líder del Govern no quisiera reunirse con él.

También le reclamó al PSOE y al PSC que todavía no haya vuelto «la normalidad política a Cataluña». Para él, «no es normal que haya escaños vacíos, no es normal que haya gente inhabilitada para ejercer cargos políticos».

A este respecto, el independentista recalcó que cuando invistió a Sánchez le trasladó que, pasado un año, haría balance de esta primera parte de legislatura para decidir si seguían apoyando al PSOE en los siguientes años. En esta línea, para Puigdemont «el primer año no está siendo satisfactorio. Ni ha ido bien, ni está yendo bien, y si no hay cambios drásticos tomaremos decisiones, por eso pedimos la moción de confianza».

A este respecto, el expresidente del Govern definió su iniciativa como «una jugada táctica» y dijo que su formación tenía claros «los efectos que podría causar». Del mismo modo, Puigdemont expresó que lo que le preocupaba era que no le dejasen tramitar una «propuesta legítima» pero que, al haberse conseguido, ahora «es una cuestión de voluntad política del Gobierno», un Gobierno al que acusó de «querer ganar tiempo a falta de impedimentos técnicos».

Además, se mostró satisfecho de su iniciativa y volvió a amenazar al Ejecutivo central: «Ellos saben qué esperamos nosotros, saben las consecuencias que habría tenido que hoy hubieran rechazado nuestra propuesta. Hubiera tenido unas consecuencias irreversibles y habría llevado la legislatura al colapso. Si al final no se tramita, tomaremos las decisiones que tengamos que tomar», expresó Puigdemont.

Otras exigencias

Además de la amnistía, Puigdemont también reclamó «más competencias de autogobierno para Catlauña», en referencia a la inmigración, pues «Cataluña tiene un problema que no tiene el resto del Estado».

Del mismo modo, el líder de Junts definió la vivienda como «el principal problema de los catalanes» y reclamó «competencias exclusivas para resolver el conflicto».