¿Qué tiempo hará en Barcelona en la noche de Halloween?

Se acerca una fecha importante en el calendario. Mañana, 31 de octubre, se celebrará la noche de Halloween en la que los niños saldrán a pedir golosinas y otros aprovecharán para hacer planes diferentes, como quedarse en casa haciendo un maratón de películas de miedo o ponerse un disfraz e irse a una fiesta con amigos.

Los más jóvenes que se animan a salir a las calles en este día tan recordado le temen a un factor que puede perjudicar de forma negativa en el desarrollo de la noche más tenebrosa del año, el temporal. Actualmente, España está sufriendo las consecuencias de la gota fría, unas fuertes precipitaciones que están afectando a varias Comunidades Autónomas; las zonas más damnificadas están siendo Valencia y el sur de Cataluña, concretamente Tarragona.

Barcelona se ha despertado hoy con fuertes rachas de viento y con varios intervalos de lluvias que parece que a las 14:00 horas cesarán, aunque durante la madrugada es probable que también caiga alguna gota de agua. En el transcurso de la jornada de hoy se esperan temperaturas mínimas de 17,2º y máximas de 21,4º grados, un viento de 16,4 kilómetros por hora, 0,6 mm de precipitaciones y una humedad de un 65,2%. Para mañana está previsto que el tiempo no modifique intensamente y se bastante parecido al de hoy.

Este es el tiempo que hará mañana en Barcelona

La noche de Halloween en Barcelona parece que no se verá afectada por las lluvias. Mañana, en el transcurso de las 24 horas del día, no comenzará a llover hasta avanzado el medio día; a las 14:00. Está pronosticado que ese intervalo de precipitaciones dure un par de horas y, tras ese periodo, ya no volverá a llover.

Aunque los cielos estarán prácticamente nubosos en su totalidad, Barcelona podrá estar tranquila durante el desarrollo de la noche de Halloween. Ahora bien, todos aquellos que vayan a trasnochar hasta altas horas de las madrugada tendrán resguardarse en algún sitio cubierto porque, entre las 05:00 y las 07:00 horas, lloverá.

¿Qué tiempo está previsto para todo el fin de semana?

Este fin de semana no solo albergará la noche más terrorífica, también se va a celebrar la Fiesta Nacional del 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. En los últimos años esta fecha ha ido perdiendo importancia por la incorporación del Halloween (Noche de Brujas en la traducción al español), pero si la festividad cae en día de diario y se puede convertir en un fin de semana ampliado ya se le da más importancia.

Los más aventurados apostarán porirse de viaje durante este puente y hacer planes alternativos, o incluso visitar sitios tenebrosos para ambientarse al máximoy celebrar estas fechas de la mejor manera posible, a parte de muchas otras actividades que se pueden llevar a cabo en estos días de descanso. Por consiguiente, habrá que estar atentos a los pronósticos temporales para tener el suficiente conocimiento sobre qué poder hacer y qué no.

Las predicciones arrojan que, durante la mañana del Día de Todos los Santos hasta el mediodía, lloverá. Esas precipitaciones no solo serán durante ese intervalo, la noche en su totalidad también se verá afectada en Barcelona. Durante el resto del fin de semana se espera que el tiempo mejore y que deje de llover, aunque las temperaturas oscilarán entre los 15º y los 21º grados.

¿Cómo está afectando la DANA a España?

Una DANA, a la que también se conoce como gota fría, es el resultado del choque entre una masa de aire frío en altura con una de aire caliente que está sobre la superficie. La consecuencia de ello son una serie de chubascos, fuertes vientos y tormentas intensas que actualmente están presentes en España. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que estas lluvias terminen a finales de esta semana.

Algunas de las zonas más afectadas por la DANA son las siguientes: la Comunidad Valenciana, el sur de Cataluña y Castilla-La Mancha, aunque muchos otros lugares del país también se están viendo muy perjudicados, como las zonas del centro.