Regresa Time to Eat, el festival gastronómico que tiene al producto local como protagonista

Ese fin de semana regresa a Barcelona el evento gastronómico más "popular y a la vez exclusivo", tal y como lo definen sus propios impulsores. Se trata de la tercera edición del Time to Eat, organizado por Time Out y partocinado por Estrella Damm, que tendrá lugar sábado y domingo en la Antigua Fábrica Damm de la Ciudad Condal.

"Es un evento que democratiza la alta cocina con producto de proximidad", señala al respecto Eduard Voltas, CEO de Time Out, para a continuación señalar que éste tiene un carácter popular porque "cuenta con un oferta muy top a unos precios muy democráticos y por él pasarán miles de personas", mientras que a la vez puede ser considerado como exclusivo por el hecho de que "nunca se volverá ver a estos 21 chefs de nivel juntos, cocinando en un mismo espacio y elaborando platos que no están en sus cartas, sino que han creado exclusivamente para la ocasión".

Y es que Time to Eat cuenta este año con la participación de 16 restaurantes de Barcelona, algunos de los cuales están representados por más de un chef, que han sido seleccionados por la organización "pensando en ofrecer la mejor calidad, incluyendo a cocineros ya consolidados, algunos con Estrella Michelín como Rafa Zafra o Albert Raurich, y otros emergentes". "El objetivo es el de reconocer el talento culinario de los chefs de la ciudad, que son los protagonistas y, por lo tanto, todo gira en torno a su potencia creativa", indica Voltas.

Eso sí, es condición sine qua non que las propuestas que éstos presentan al Time to Eat estén elaboradas a partir de un producto local. Al respecto, el CEO de Time Out explica que "todos los chef han de cumplir dos requisitos: por un lado, el plato que ofrecen ha de ser de su estilo culinario y, por el otro, el producto ha de ser de proximidad". Y a modo de ejemplo, menciona la propuesta de Mani y Magid Alam, del restaurante pakistaní Baby Jalebi. "Ellos van a preparar para la ocasión el Butter Chicken con mantequilla, pero esa mantequilla proviene del Alt Urgell y la Cerdaña, el pollo es de El Prat y el arroz procede el Delta del Ebro", señala Voltas.

Un evento polifacético

Pero Time to Eat no es solo un festival gastronómico ni su oferta se reduce a la degustación de 16 propuestas -13 saladas y 3 dulces- exclusivas a un precio muy económico -6 euros-, sino que éste es un evento en el que, como apunta el CEO de Time Out, "pasan muchas cosas". Así pues, durante todo el fin de semana, en la Antigua Fábrica Damm habrá sesiones musicales protagonizadas por seis reconocidos DJs y se celebrarán catas, talleres y actividades para los más pequeños y además, este año, como novedad, se estrenará Time to Fit. "El domingo, antes de la apertura de puertas, entre las 10 y las 12 de la mañana, haremos un brunch fitness, una actividad que contempla un entreno, una sesión de zumba, un brunch musical y una charla con la entrenadora y tiene un coste de 19,95 euros".

Con toda esta oferta, Time to Eat, cuya entrada para acceder al recinto tiene un coste de 5 euros, aspira a, como mínimo, alcanzar el mismo número de visitantes que en su última edición, es decir unas 8.000 personas, aunque la meteorología prevista para este fin de semana puede suponer un contratiempo. "Algunos de nuestros espacios son al aire libre, pero tenemos dos comedores indoor y escenarios a cubierto", indica Voltas, quien además avanza que en esta ocasión "vendrán compañeros de Time Out de todo el mundo para visitar el festival y comprobar si éste es exportable a otros lugares".