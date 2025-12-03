Rufián, sobre Sílvia Orriols: "Es más fascista que Ayuso"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha vuelto a cargar con contundencia contra la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, a la que ha definido como “más fascista que Isabel Díaz Ayuso”. Lo ha hecho en una entrevista en RAC1, en la que ha valorado el auge que las encuestas otorgan a Aliança Catalana, una formación que, según el último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), podría irrumpir como tercera fuerza en el Parlament con alrededor de 20 escaños, empatada con Junts.

Rufián ha lamentado que, aunque cree que el fenómeno de AC “será una gripe que pasará”, reconoció que en los próximos meses “nos la comeremos y harán un pelotazo bestial”. A su juicio, el crecimiento de este partido recuerda al ascenso meteórico de Ciudadanos, con el añadido de que, ahora, su discurso es incluso más duro que el de Vox o Ayuso (otra de las que suele centrar sus críticas).

Aliança Catalana se define como la única fuerza “realmente independentista” del espectro político, pero su mensaje no deja indiferente a nadie: islamofobia declarada, exigencia de una moratoria absoluta a la inmigración —“ni legal ni ilegal”—, mano dura contra la delincuencia, tolerancia cero con las ocupaciones y medidas estrictas contra la multirreincidencia. Este perfil ha generado un fuerte impacto en zonas como Ripoll, donde Orriols gobierna desde hace año y medio y ha convertido el debate sobre seguridad e inmigración en el eje de su discurso.

Para Rufián, no obstante, ese independentismo es una impostura. Famoso por ser más de izquierdas que independentista, rechaza lo que denomina “independentismo identitario”, que asocia tanto a Orriols como a Junts: un proyecto nacionalista, conservador y “burgués”, basado más en la exclusión y el miedo que en propuestas sociales. De ahí que sus ataques a AC sean constantes y que aproveche cualquier ocasión para cuestionar su legitimidad como actor del soberanismo catalán. Según Rufián, la diferencia entre Aliança Catalana y la extrema derecha española “es la bandera”, pero el contenido del discurso —sentencia— es exactamente el mismo.

Gobierno de PP y Vox

Durante la entrevista, Rufián también abordó la actual situación política estatal. Se mostró convencido de que la llegada de PP y Vox al Gobierno “es imparable”, aunque duda de que vaya a producirse con Alberto Núñez Feijóo como candidato y llegó a afirmar que “se le está poniendo cara de Casado”, en referencia a la caída de Pablo Casado tras su choque interno con Ayuso. Admitió que lo único que puede hacer la izquierda “es retardar” ese escenario y sostuvo que “al PSOE no lo echará el fascismo, sino el problema de la vivienda”.

Sobre la ruptura entre Junts y el PSOE, Rufián aseguró que “es una buena noticia porque acaban ambos ridículos”. En su opinión, el “ridículo” del PSOE ha sido creer que podía sostener la legislatura con el apoyo de Junts, mientras que el de Junts ha sido fingir que no les afectaba votar junto a PP y Vox en determinados momentos parlamentarios. Estas palabras se enmarcan en la línea habitual del dirigente republicano, que lleva meses acusando a Junts de actuar como la derecha catalana tradicional, mucho más preocupada —dice— por mantener privilegios y representación en Madrid que por una agenda progresista real en Cataluña.