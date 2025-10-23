Salvador Illa promete al Sindicat de Llogateres estudiar “todas las medidas” ante la crisis de vivienda en Cataluña

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado este jueves que su Govern analizará “todas las medidas necesarias para hacer frente a la crisis de vivienda en Cataluña”. Lo ha hecho tras reunirse con representantes del Sindicat de Llogateres, con quienes abordó la situación del mercado del alquiler y la falta de políticas efectivas para frenar los precios.

En un mensaje publicado en X (antes Twitter), Illa subrayó que la vivienda es “una prioridad máxima de este Govern” y añadió una frase que ha generado titulares: “No me temblarán las piernas”. Con esas palabras, el presidente catalán quiso transmitir su compromiso político para abordar la emergencia habitacional que afecta a miles de familias, especialmente en el área metropolitana de Barcelona.

Por su parte, el Sindicat de Llogateres expresó su frustración ante la falta de resultados. En un comunicado, la organización denunció que “las inquilinas no pueden seguir esperando soluciones que no llegan” y reprochó a la Generalitat que se limite a hacer anuncios sin avances concretos. “Ante las promesas de soluciones que nunca se cumplen, las inquilinas pierden la paciencia”, señalaron.

El Sindicat reclama que se vote la nueva ley de vivienda en Cataluña

Durante el encuentro, los representantes del Sindicat de Llogateres reclamaron a Salvador Illa que el proyecto de ley de alquileres temporales y de habitaciones se someta a votación en el próximo pleno del Parlament, previsto para los días 4, 5 y 6 de noviembre. La norma busca regular los alquileres temporales —una modalidad en auge que muchos propietarios usan para eludir los topes de renta— y reforzar la protección de los inquilinos.

El Govern, según fuentes cercanas a la reunión, se comprometió a “estudiar todas las vías posibles” para acelerar la aprobación de la norma, en un contexto marcado por la crisis de vivienda en Cataluña, el encarecimiento de los alquileres y el aumento de los desahucios.

El Sindicat de Llogateres, uno de los movimientos más activos en defensa del derecho a la vivienda, ha recordado que los precios de los alquileres en Barcelona alcanzaron en 2025 máximos históricos y ha reclamado al Govern “pasar de los anuncios a los hechos”.

Mientras tanto, Salvador Illa mantiene su discurso de firmeza y asegura que el nuevo Ejecutivo catalán “no dará la espalda a las personas que sufren la crisis de vivienda”.