Vídeo: un hombre trans arrepentido denuncia amenazas de muerte de parte de la comunidad transgénero

Sandra Mercado, de 38 años, vive en Cataluña y denuncia ser una víctima de la ideología de género y el transgenerismo, pero a la inversa de lo habitual. Nació hombre, y de joven ya se sentía atraído por personas de su mismo sexo. Sin embargo, decidió cambiar y ser mujer.

No obstante, comprobó que simplemente era un hombre homosexual, pero que la ideología de género y un sistema médico rendido a ella la empujaron a someterse a un proceso irreversible.

Desde entonces, ha denunciado en múltiples ocasiones la estafa del transgenerismo. De hecho, llegó a publicar un libro con su experiencia con este mismo título. También se ha mostrado en contra de la Ley Trans y, en general, dedica su vida a hacer activismo contra este movimiento.

Esto le ha costado insultos, amenazas y persecución por parte de la comunidad trans. De hecho, ha tenido incluso que cancelar actos de presentación de su libro por ello. Sin embargo, en los últimos días la situación ha empeorado. Y ha sido la misma Sandra (que a pesar de destransicionar prefiere mantener su nombre femenino) la que lo ha denunciado en sus redes sociales.

"Estoy siendo acosada por muchos trans. Avisó a mis abogados y estaré en casa sin salir. Temo por mi vida", escribía Sandra este domingo en su cuenta de X. En un vídeo en el que no podía contener las lágrimas, Sandra explicaba que "tengo ansiedad porque me están acosando. Me han metido en un grupo grande de WhatsApp. Estoy haciendo captura de todos los teléfonos y audios para pasárselas a mis abogados". Y es que, algunos de los mensajes que ha recibido son de los que ponen los pelos de punta.

"Mira lo que te voy a decir. Cómo la sociedad empiece a relacionarnos con tu discurso, te vas a enterar, maricón asqueroso", amenaza un transexual. "En busca de ella voy. Vamos con el coche hacia donde vive ella y vamos a cogerla. Voy a pasarle el auto por encima", dicen dos más. "Que la maten", desea otro trans.