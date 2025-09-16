Xavier García Albiol presenta en el pleno de Badalona una "propuesta para promover el catalán"

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, del Partido Popular, anunció este martes la aprobación en el pleno municipal de una iniciativa destinada a fomentar el uso del catalán en la ciudad. La propuesta, defendida por el gobierno local, busca impulsar proyectos y actividades que acerquen la lengua a un mayor número de vecinos.

Albiol compartió la noticia en sus redes sociales, donde destacó que la medida fue aprobada por el pleno celebrado este lunes. En un mensaje publicado en la red social X, escribió: "Ayer presentamos y aprobamos en el Pleno de Badalona una propuesta para promover el catalán. Apuesto por las iniciativas que no van en contra de nada ni nadie sino que suman."

En un vídeo difundido en la misma publicación, el alcalde explicó que el objetivo es que el catalán llegue al máximo de población posible en una ciudad caracterizada por su diversidad. “Apostamos de manera muy decidida para que nuestra ciudad, que es una ciudad diversa y muy plural, tenga iniciativas para que el catalán pueda llegar al máximo número de poblaciones, que tenga las máximas posibilidades de acceso”, señaló.

Asimismo, Albiol insistió en que se trata de una iniciativa positiva y constructiva. “Es una propuesta de la que me siento, como alcalde, muy orgulloso, que no va en contra de nadie, sino que suma, y eso es importantísimo”, afirmó.

El alcalde concluyó su intervención asegurando que este paso refuerza el compromiso del gobierno municipal con la convivencia y la riqueza cultural. “Estamos poniendo nuestro granito de arena para conseguir una Badalona de la que todos nos podamos sentir, de cara al futuro, muy orgullosos. Seguimos trabajando”, subrayó.