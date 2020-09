El misterio de las tarántulas azules

El misterio llevaba décadas oculto a simple vista. Los aracnólogos no se percataron de su existencia hasta hace tres años, cuando un equipo de investigación estadounidense hizo la pregunta correcta, nunca antes planteada y difícil de responder: ¿Por qué hay tantas tarántulas azules?

Conocemos más de novecientas especies de tarántulas diferentes, con hábitats alrededor de todo el mundo. Cada una de ellas es única, con sus propios patrones de color y sus propias estrategias de caza. La mayoría son de colores oscuros, como el negro o el marrón. Pero siempre hay excepciones, y en la mayoría de casos estas excepciones incluyen alguna versión de color azul.

Normalmente, estas variedades azules están indicadas en su propio nombre, como la Tarántula Azul Damasco o Haplopelma lividum, completamente azul de pies a cabeza. En otros casos, el azul está más disimulado, como en la Birupes simoroxigorum, con patas azules pero torso marrón.

Esto no dejaría de ser una curiosidad, o un detalle interesante para los amantes de las tarántulas, pero conlleva un misterio complicado de resolver. Se pensaba que las tarántulas en general tienen una visión pobre y no son capaces de ver muchos colores. Esto no les supone un problema ya que son animales nocturnos, acostumbrados a vivir y cazar en ambientes de poca luz. A cambio, prefieren usar otros sentidos más desarrollados como el oído o el tacto de sus pelillos externos para sobrevivir. Si esto es así, ¿por qué tienen colores que no pueden distinguir y que tampoco ayudan al camuflaje, como puede ser el color azul?

El esquivo azul

En general, hay pocas cosas azules en la naturaleza. Podemos encontrar una proporción aceptable de animales con colores rojos, amarillos o negros, pero no hay casi animales azules. Esto es especialmente relevante entre los animales terrestres, donde podemos encontrar pocos ejemplos, como son algunas mariposas, pájaros y tarántulas.

La falta de azul en la biología tiene un motivo: no hay casi compuestos orgánicos que reflejen este color. Para que una molécula refleje el color azul, es necesario que tenga un tipo de elementos y enlaces químicos concretos difíciles de conseguir dentro de la química orgánica de los seres vivos, centrada en el carbono. Además, en el medio natural hay pocos elementos azules, por lo que tampoco aporta un camuflaje suficientemente útil como para justificar su existencia a nivel evolutivo. Por estos motivos, es difícil encontrar un animal que haya evolucionado hasta incluir el azul en su paleta de color.

Para evitar este problema, los animales azules como mariposas y tarántulas no tienen realmente ninguna molécula o pigmento azul. Su color proviene de algo más similar a una ilusión óptica que a un compuesto químico. Las alas de las mariposas, las plumas de las aves y los pelos de las tarántulas incluyen varias capas de células transparentes, situadas a una distancia y ángulo concretos para reflejar la luz azul, de manera similar a un prisma que separa el arco iris. Su azul depende de la luz que incide sobre el animal, y es imposible de aislar a nivel químico.

En el caso de las tarántulas, sus pelos externos son capaces de reflejar la luz azul, pero hay algo extraño en cómo lo hacen. Las tarántulas azules pertenecen a especies diferentes, pero todas tienen el mismo tono de azul. Si hubieran obtenido el color mediante diferentes mutaciones, cada tipo de tarántula tendría tonos azulados diferentes. Pero el ángulo de reflexión de la luz de sus pelillos es idéntico en todas ellas. Es un “azul tarántula” muy concreto, que acrecienta el misterio. ¿Por qué ese tono de azul y no otro?

No tan ciegas

Desde que se percataron del misterio hace tres años, diferentes grupos de científicos se han dedicado a investigar este hecho. Gracias a ellos, ahora podemos responder algunas de las preguntas que hemos realizado, y hemos podido replantearnos lo que de verdad sabemos sobre la biología de las tarántulas.

Por ejemplo, un equipo de genetistas ha estado estudiando los parecidos y diferencias en el ADN de las diferentes especies de tarántulas. Gracias a estas diferencias, es posible ir atrás en el tiempo, y deducir cómo debía ser el material genético de los primeros predecesores de las tarántulas hace 110 millones de años. Sus resultados muestran que los genes implicados en la generación de los pelillos azules ya estaban en las primeras tarántulas. Es decir, no es que haya muchas especies de tarántulas que hayan adquirido el color azul de manera espontánea, realmente las primeras tarántulas eran azules y pasaron a ser de color oscuro. El “azul tarántula” todavía puede resurgir en algunas especies, como un vestigio evolutivo de tiempos pasados. Por ese motivo siempre surge el mismo tono de azul.

Pero la auténtica sorpresa vino al estudiar las opsinas de las tarántulas. Las opsinas son proteínas que cambian de forma al recibir luz, y son las encargadas de la visión de la mayoría de animales. El ser humano tiene opsinas en los fotorreceptores del ojo, y son los responsables de que la luz pueda iniciar una señal nerviosa hacia la retina.

Según el tipo de opsina, responderán de manera específica a luces de un rango de colores en concreto. Así que estudiar las opsinas de un animal implica conocer mejor qué colores o combinaciones de los mismos deberían poder percibir. Por ejemplo, nuestra visión en color corresponde exclusivamente a tres opsinas, que nos permiten ver en rojo, azul y verde. Todos los demás colores que observamos surgen de las combinaciones de estos tres, en diferentes proporciones e intensidades.

En el caso de las tarántulas no se habían encontrado tipos diferentes de opsinas, por lo que se consideraba que su percepción del color no debía ser muy importante y se asumía que verían en blanco y negro. Sin embargo, un estudio reciente mostró que aunque sean pocos tipos de opsinas, tienen proteínas específicas para diferentes colores, similares a las que se pueden encontrar en otras arañas diurnas. Realmente seguimos sin saber cómo es exactamente la percepción en color de las tarántulas, pero ahora podemos asegurar que no debe ser peor que la de otras arañas diurnas. Según este hecho, deben poder distinguir el color azul que lucen algunas de las especies.

Actualmente, el mayor misterio reside en para qué les sirve el color azul. Su uso para camuflaje queda prácticamente descartado, y recordemos que viven en ambientes nocturnos con poca luz, así que tampoco parece probable que sea para atraer a sus presas. Diferentes especies de tarántulas utilizan diferentes estrategias de caza, y en todas ellas hay tarántulas azules, por lo que no parece ser esa su función.

La única posibilidad que queda es el cortejo. Al ser un color tan raro de encontrar, el azul puede funcionar como una manera de distinguirse entre ellos, y así atraer a otros individuos de su misma especie para reproducirse.

Puede que el azul sea el color del amor, pero realmente no lo sabemos todavía. Si queremos realmente confirmarlo, se tendrán que hacer nuevos experimentos para ver qué pasa si, por ejemplo, una tarántula pierde su color azul. El misterio sigue presente, pero tiene sus días contados.

QUE NO TE LA CUELEN:

Debido a la falta de compuestos orgánicos azules, los pigmentos azules que se han utilizado en pintura han tenido desde sus comienzos un origen mineral. El primero fue el azul egipcio, creado sobre el 2,200 a.C y que consistía en una mezcla de piedra caliza y cobre.

Los ojos azules no tienen pigmento de color azul. El único pigmento del iris de los ojos es la melanina, que es de color castaño. Una cantidad menor da lugar a ojos verdes y azules, y una cantidad más elevada da lugar a colores oscuros y negros.

REFERENCIAS: