Ante lo que no podemos predecir, el miedo y la ansiedad se parecen

Aun no conocemos del todo las bases neurológicas exactas de estos procesos, solo a nivel sistémico. Es decir, sabemos que zonas parecen ser importantes para que estos fenómenos se produzcan, pero no conocemos la biología y coordinación de las células del sistema nervioso dentro de estas regiones. Los calmantes actúan a nivel general, afectando a la actividad nerviosa general de todo el cerebro y no a estos circuitos específicos. Por eso los efectos secundarios habituales son el sueño y la falta de concentración.