Bill Gates dice que no le interesa Marte: “No creo que los cohetes espaciales sean la solución”

El aterrizaje del ‘Perseverance’ en Marte es uno de los eventos más importantes en lo que va de año, aunque a Bill Gates parece no interesarle demasiado. La nave de la NASA aterrizará esta noche en el planeta rojo y recorrerá su superficie para buscar señales de antigua vida, dar soporte a futuras misiones tripuladas y recoger muestras de roca y sedimentos para enviarlas a la Tierra en 2026.

El fundador de Microsoft ha sido relegado al tercer puesto en la lista de los más ricos del mundo, superado por Jeff Bezos y Elon Musk, quienes están invirtiendo en la industria aeroespacial y entre sus planes está instalar una colonia en Marte algún día.

Sin embargo, Bill Gates está más centrado en los problemas de nuestra planeta, comprometiéndose en la lucha contra el cambio climático y en frenar la propagación de enfermedades. En en el podcast ‘Sway’, del diario estadounidense ‘The New York Times’ ha explicado por qué nunca ha invertido parte de su dinero en la colonización de Marte.

Las declaraciones de Bill Gates sobre Marte

En dicha conversación con la periodista Kara Swisher, ha afirmado que él “no es partidario de Marte”: “No soy el tipo de persona interesada en Marte. Hay mucha gente interesada en Marte. Pero, ya sabes, yo no soy partidario de ello. No creo que los cohetes sean la solución. Pero, tal vez, me esté perdiendo algo allí.”.

Bill Gates acaba de publicar su libro ‘Cómo evitar el desastre climático. Las soluciones que ya tenemos y los avances que aún necesitamos’, en el que expone su receta para prevenir el desastre climático, lo que considera que es “uno de los mayores desafíos” de la humanidad. Él mismo ha alertado de que a este ritmo “para el año 2050 el cambio climático podría resultar tan mortífero como el nuevo coronavirus, y para 2100, cinco veces más mortífero”.

Y por ello, prefiere centrarse en el cambio climático que en Marte. En el mismo podcast del ‘The New York Times’ afirmó que se está trabajando mucho en “las cosas fáciles”, como en los transportes (aspecto por el cual ha alabado a Tesla por hacer “una de las mayores contribuciones al cambio climático que nadie haya hecho jamás”) y muy poco por “las cosas difíciles”, que son para Gates las industrias del acero, el cemento o la carne.

Por ello, el fundador de Microsoft afirma que prefiere invertir el dinero de su fundación en “comprar vacunas contra el sarampión” que en viajes a Marte.