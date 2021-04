Encontrado el ADN de humano moderno más antiguo hasta la fecha

Cuando hablamos de este tipo de disciplinas muchas de las mediciones son indirectas. Al menos, mucho más indirectas que cuando en medicina queremos saber el peso de una persona y simplemente lo pesamos. En estos casos hay que hacer un trabajo de asociación entre valores que sabemos que suelen estar correlacionados. Por ejemplo, no podemos pesar un planeta, pero podemos ver cómo afecta a sus satélites y, sabiendo que la fuerza de gravedad que ejerce y su masa están relacionadas, es factible inferirla de forma aproximada e indirecta. En estas disciplinas pasa constantemente para calcular la antigüedad de un resto, reconstruir su aspecto facial, las causas de la muerte, etc. No obstante, que sea aproximado e indirecto no quiere decir que no sea fiable. No solo lo es, sino que podemos cuantificar cuan robustos son los resultados y, por lo tanto, cuánto debemos fiarnos de ellos o, mejor dicho, lo probable que es que un futuro hallazgo lo contradiga.