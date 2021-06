Los humanos también podemos “ver” con el oído, como los murciélagos

A pesar de que hablamos de ecolocalización porque la información es decodificada de ondas sonoras que son emitidas por el mismo receptor y que se alteran al rebotar contra el entorno, es algo espinoso equiparar esta habilidad a lo que realmente hacen los murciélagos, no porque haya una diferencia cualitativa reseñable, sino porque juegan en ligas de sensibilidad y precisión absolutamente diferentes. No obstante, que no permita la cartografía precisa de una estancia no significa que no sea de gran utilidad para hacerse una idea general de lo que hay a nuestro alrededor.