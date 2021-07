Los 22 huérfanos españoles que salvaron el mundo de la viruela

A pesar de lo que se suele contar, Jenner no fue el primero en emplear la inoculación de viruela vacuna en occidente. Ese honor lo merece, posiblemente, el médico inglés John Fewster. El verdadero éxito de Jenner consistió no en la innovación, sino en la popularización. Puede parecer un hito de menor mérito, pero lo cierto es que, dado que no se conoce exactamente si Jenner estaba al corriente de los trabajos de Fewster, parece razonable valorar su trabajo como el verdadero punto de inflexión en cuanto a lo que el desarrollo de vacunas se refiere.