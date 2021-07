Cuando la química mató a la magia

A pesar de lo bien que suenan afirmaciones de Boyle como la de que toda afirmación científica ha de ser comprobada experimentalmente, estas no están del todo alineadas con lo que la filosofía de la ciencia piensa ahora mismo. El positivismo lógico del Círculo de Viena sostenía esta visión, pero hay disciplinas y estudios que, por su naturaleza, no pueden ser comprobados experimentalmente. Esto no significa que no sean ciencia, sino que ha de buscarse otra forma de validar su rigor. La plausibilidad teórica o el estudio experimental de algunas de sus consecuencias pueden ser formas de salvar el bache.