¿Qué es lo que provoca que un lago se vuelva de color rosa?

En una pequeña isla frente a la costa sur de Australia Occidental llamada Middle Island, se encuentra el Lago Hillier, una gran masa de agua de unos 600 metros de longitud por 250 de ancho, que se ha hecho mundialmente conocida por su intenso color rosa. Hay muchos otros lagos en el mundo que también han adquirido -en un momento u otro- estas tonalidades. Pero a diferencia de otros casos, en el Lago Hillier este color es permanentemente. No importa cuál sea la estación o cuál sea el clima... que siempre ha mantenido este color rosa chicle.

Aquí convendría hacer una aclaración: no es un lago rigurosamente hablando, porque hablamos de un “lago”, estamos hablando de una gran masa de agua dulce... y este no es el caso. De hecho, el Lago Hillier tiene una concentración de sal ocho veces más elevada que la de las aguas oceánicas. Sin embargo, esta elevada salinidad no es suficiente como para explicar su color. Al fin y al cabo, son muchas las masas de agua con una concentración de sal excepcional... y no se han vuelto de color rosa.

Son muchas las teorías que han tratado de explicar este fenómeno. Pero la más aceptada es la que propuso un equipo de la Universidad de Vermont, que atribuyó este color a una singular combinación de microbios halófilos, que son aquellos capaces de sobrevivir a concentraciones salinas extremas.

Los investigadores secuenciaron el ADN de todos los organismos que habitaban en el lago. Y en total, constataron la presencia de -al menos- 500 microorganismos diferentes, entre bacterias, algas, virus, (...). Y entre todos estos microorganismos halófilos, pudieron encontrar algunos que tienen carotenoides sensibles, que reaccionan y se protegen frente a la sal, dando lugar a unos pigmentos de colores vivos y llamativos.

Y en las aguas del Lago Hillier, hay dos organismos que tienen una presencia especialmente elevada: la Salinibacter ruber, que es una bacteria de color rojizo anaranjado; y la Dunaliella salina, que es un alga de color rojizo. El equipo de investigadores liderado por el profesor Scott Tighe, sostiene que es la combinación de los pigmentos de estos microorganismos lo que explica el tono rosado del Lago Hillier.

Este fenómeno también podría servir de explicación para el caso del lago rosado más grande de Europa, que casualmente está en nuestro país. Concretamente, se encuentra en el Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja. Y a diferencia de lo que ocurre con el Lago Hillier, este sí que es posible visitarlo. Es uno de los entornos naturales más espectaculares de la Península ibérica y es el espacio donde hallamos una de las mayores poblaciones de flamencos en libertad, lo que hace que sea uno de los puntos ideales para fotografiar el atardecer.

Al igual que ocurre con el lago australiano, la densidad de sal de sus aguas es barbárica. De hecho, la sal que vomita el propio lago en forma de enormes bloques, luego suelen ser recogidas para su uso comercial. Con una extensión de 1.400 hectáreas, posee una concentración de sal que alcanza los 350 gramos por litro de agua, que es prácticamente la misma que la del Mar Muerto.

Otros casos

La combinación entre la alta salinidad del agua y la presencia de unos microorganismos halófilos concretos no es la única causa que puede explicar que una gran masa de agua se vuelva de color rosa. Por ejemplo, el pasado mes de julio en el sur de Argentina, una laguna a unos 30 kilómetros de la ciudad de Trelew, adquirió esta tonalidad... aunque -en este caso- se trataba de un fenómeno efímero y artificial.

En el caso de esta laguna argentina, el color rosa no tenía nada que ver con la salinidad de sus aguas. Sino que -más bien- eran consecuencia de la imprudencia de las industrias locales, que la habían utilizado para verter residuos químicos porque los vecinos se habían quejado de los malos olores que provenían de sus instalaciones. Evidentemente, la solución estaba muy lejos de ser ideal porque después de aquello, no solo tuvieron que enfrentarse a las críticas de los vecinos, sino también a las de los grupos ecologistas.

Otro caso que también es diferente es el que tiene lugar en las montañas de la Columbia Británica (Canadá), donde se esconde un lago rosado cuyas aguas no solo no tienen una concentración salina anormalmente grande, sino que -además- sus aguas anóxicas (desprovistas de oxígeno) tampoco admiten la presencia de ningún tipo de microorganismo que contribuya a crear el tinte rosado. En este caso, el tono rosado se provoca como consecuencia de la degradación de la harina de la roca del glaciar, cuyos restos caen en el agua y la decoloran. Es decir, que es agua sucia... una explicación mucho menos poética que la del Lago Hillier.

En resumen, son muchas las causas que podrían estar detrás de que una gran masa de agua adquiera una tonalidad rosada. Sin embargo, el resultado siempre es excepcional y de una gran belleza.