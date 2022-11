Los tiburones se encuentran en grave peligro, nos advierten los expertos

Existen muchos mitos acerca del consumo de cartílago de tiburón creados por falsa asociación. Por ejemplo, en los años 70 se popularizó el consumo de este tipo de suplementos porque salió a la luz un estudio que afirmaba que los tiburones no tenían cáncer. Partiendo de la base de que es falso, los tiburones pueden contraer cánceres, tomar una sustancia de un animal que no tenga cáncer no evitaría la aparición del cáncer en la persona que la consuma.