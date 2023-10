Así funciona la bomba esponja que estaría desarrollando Israel

Uno de los grandes motores del avance científicos y tecnológico, desafortunadamente, es la guerra. La necesidad de crear nuevas estrategias es el impulsor, pero sin duda contar con un enemigo, uno que pone obstáculos constantes (léase desafíos) fuerza a encontrar soluciones constantemente. Una más creativa que la siguiente, ya que el adversario también pone de su parte. Las “bombas de esponja” son una de estas respuestas.

Uno de los obstáculos a los que se enfrenta el ejército israelí en su lucha contra Hamas es la red de túneles que utilizan para moverse desde un territorio a otro sin dejar rastro. Anular esta red requiere un proceso de identificación e inteligencia que los detecte y luego uno en el que se anule su uso. La estrategia más habitual es bombardearlos pero el riesgo es muy alto y no se garantiza la precisión necesaria.

La alternativa que estaría desarrollando el ejército israelí es emplear "bombas de esponja", un tipo de químico que producen espum de rápido endurecimiento para sellar los túneles utilizados por los terroristas en la Franja de Gaza. Aunque no está confirmado, sí existen precedentes del uso de dispositivos que crean espuma dura o al menos muy pegajosa por parte de fuerzas militares y de seguridad. El ejército de Estados Unidos los habría utilizado en el conflicto de Somalia en la década de los 1990.

Estos dispositivos contienen una mezcla química que solo se mezcla cuando se activa el dispositivo. El sistema es lo suficientemente pequeño y liviano como para que un solo individuo lo coloque, o incluso lo arroje. De acuerdo con un informe, el “ejército israelí ha establecido un sistema de túneles simulado en la base militar de Tze'Elim, cerca de la frontera con Gaza". Es precisamente allí donde se estarían llevando a cabo los ensayos para utilizar esta bomba.

En términos básicos se trata de una emulsión líquida cuyo resultado final es similar a las esponjas utilizadas en construcción como aislante. Solo que en estos casos la dureza se alcanza con mayor velocidad y es mayor, similar a la de una roca.

Independientemente de que existan o no las bombas de esponja, este tipo de dispositivos no son imposibles de desarrollar, solo basta reducir el tamaño de las “lanzaderas” que lo aplican y automatizar la mezcla para que lanzarlas active la mezcla. Obviamente, no destruirían el túnel, pero sí lo inutilizarían durante un tiempo lo suficientemente prolongado como para reducir los riesgos y mejorar la capacidad de respuesta.

También vale la pena señalar que muchas espumas químicas disponibles comercialmente, incluidas las que no están diseñadas para endurecerse y que se utilizan con fines de entretenimiento, pueden causar diversos grados de lesiones oculares. Esto concuerda al menos en líneas generales con la mención de "pérdida de visión" en el informe antes citado, que podría referirse a pérdidas de visión temporales o más graves por un mal manejo de la espuma.

En 2009, el Ejército de los EE. UU. adjudicó un contrato para trabajar en una capacidad similar a la que usaban los marines, que también estaba destinada principalmente a ser utilizada para el control de multitudes no letal. Se desconoce hasta dónde llegó el servicio con este proyecto. La empresa que el Ejército contrató para proporcionar esos sistemas, Adherent Technologies de Albuquerque, Nuevo México, afirmó en ese momento que ofrecía espuma lo suficientemente fuerte como para detener automóviles y camiones comerciales en seco.

También se sabe que los dispensadores llenos de espuma inmovilizadora superpegajosa se encuentran entre las características defensivas de los camiones que utiliza la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA) para trasladar armas nucleares y otras cargas sensibles relacionadas.