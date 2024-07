Bill Gates revela los cinco errores que no debes cometer para ser bueno en tu trabajo

Bill Gates es uno de los magnates que más suelen aportar sus opiniones acerca de los diversos temas de interés mundial. Pero también sobre otros aspectos relacionados con la productividad, el trabajo, el empleo y otras técnicas del día a día del ser humano. Así, en una de sus intervenciones, ha querido contar cuáles son los cinco errores que ha cometido y que le llevaron a mejorar en el trabajo, asegurando que "la productividad no lo es todo".

El ex director ejecutivo de Microsoft es una figura ampliamente reconocida tanto en el ámbito de la tecnología como en el de la filantropía. Asimismo, ha desarrollado algunas habilidades de productividad y filosofía de trabajo a lo largo de su exitosa carrera. Y es que sus predicciones, discursos y demás declaraciones han hecho que sea considerado como una de las personas más influyentes de la era moderna, tanto por su papel en la revolución de la computación personal como por su compromiso con la filantropía y la solución de problemas globales.

Su enfoque en la innovación, la tecnología y la mejora de la calidad de vida ha dejado una huella significativa en el mundo. Así, en su página personal, no quiso dejar escapar la ocasión para dar consejos a sus seguidores sobre cómo afrontar la carrera laboral y tener una exitosa profesión.

Estos son los consejos de Bill Gates para mejorar en el trabajo: los errores que cometió y las lecciones que tuvo que aprender

El primer consejo que da a los ingenieros es que no deben dar importancia a las decisiones que toman en los primeros compases de sus respectivas carreras. Es decir, todavía son jóvenes y tienen una carrera por delante, y con mucha probabilidad, no será su único trabajo o la decisión que tenga que tomar toda su vida.

"Cuando dejé la escuela, pensé que trabajaría en Microsoft por el resto de mi vida. Hoy en día, todavía amo mi trabajo en software, pero la filantropía es ahora mi trabajo de tiempo completo. No solo está bien cambiar de opinión o tener una segunda carrera... Puede ser algo muy bueno", decía.

En segundo lugar, explica que nunca eres demasiado inteligente para equivocarte. "En algún momento de tu carrera, te encontrarás enfrentándote a un problema que no puedes resolver por tu cuenta. Cuando eso suceda, no entres en pánico. Respira hondo. Oblígate a pensar bien las cosas. Y luego encontrar personas inteligentes de las que aprender", explica.

Gates también aconseja que hay que trabajar en resolver problemas importantes, priorizar aquellos que tienen realmente importancia, ya que "cuando pasas tus días haciendo algo que resuelve un gran problema, te da energía para hacer tu mejor trabajo". En cuarto lugar, asegura que "no hay que subestimar el poder de la amistad", ya que "lo único más valioso que con lo que sales del escenario, es con quién".

Por último, Bill Gates afirma que no eres un "holgazán por dejarte un poco de margen". "Tardé mucho en aprenderlo. A medida que crecí, y especialmente una vez que me convertí en padre, me di cuenta de que hay más en la vida que el trabajo. Y tómese el tiempo para nutrir sus relaciones, celebrar sus éxitos y recuperarse de sus pérdidas. Tómate un descanso cuando lo necesites", añade.