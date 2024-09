Cultivan un árbol mencionado en la Biblia y descubren que tiene propiedades anticancerígenas

La primera mención del aceite balsámico aparece en el libro del Éxodo y se habla de ella como “aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático”. Pero ya antes se habla de los bálsamos y en particular del bálsamo de Galaad, en el Génesis y se menciona en relación con la curación de Ezequiel y Jeremías. Ahora un equipo de científicos asegura haber encontrado la fuente de ese bálsamo.

Liderados por Sarah Sallon, los autores del estudio publicado en Current Biology, señalan que han recuperado una misteriosa semilla de 1.000 años de antigüedad descubierta en el desierto de Judea. Y la han cultivado.

El equipo de Sallon ha tardado casi 14 años en hacer crecer un árbol a partir de la antigua semilla, que los arqueólogos excavaron en una cueva a finales de los años 1980. Bautizado como "Sheba", el ejemplar mide ahora unos 3 metros de altura, lo que significa que los científicos finalmente pueden describir sus características completas. También pudieron realizar análisis de ADN, químicos y de radiocarbono del árbol, revelando nuevas pistas sobre sus orígenes.

La semilla de la que creció Sheba data de entre 993 y 1202 d. C., según el estudio. Probablemente, sobrevivió de una población ahora extinta de árboles que existían en la región que comprende el actual Israel, Palestina y Jordania, y es el primero de su tipo que se encuentra allí.

Sorprendentemente, los investigadores dicen que el espécimen completamente desarrollado podría ser la fuente del "tsori" bíblico, un extracto resinoso asociado con la curación en Génesis, Jeremías y Ezequiel.

“La identidad del tsori bíblico (traducido al español como 'bálsamo') ha sido objeto de debate durante mucho tiempo – señala el estudio -. La sustancia está vinculada con la región histórica de Gilead, que se encuentra al este del río Jordán, entre el río Yarmuk y el extremo norte del Mar Muerto. Ahora, después de haber revivido a Sheba, creemos que finalmente se ha desentrañado el misterio detrás del tsori bíblico”.

Los investigadores identificaron a Sheba como perteneciente al género Commiphora, que se encuentra dentro de la familia de la mirra y el incienso, y comprende aproximadamente 200 especies de plantas vivas. Las plantas Commiphora se encuentran principalmente en África, Madagascar y la Península Arábiga. Sigue sin estar claro a qué especie pertenece Sheba, porque el árbol no ha florecido y, por lo tanto, no ha producido el material reproductivo que los científicos necesitan para realizar análisis más detallados.

Lo que sí parece claro, sin embargo, es que Sheba está estrechamente relacionado con tres especies de Commiphora: C. angolensis, C. neglecta y C. tenuipetiolata, que se encuentran en el sur de África.

También tiene otros vínculos, aunque más débiles, con las especies de Commiphora que producen resinas fragantes, como C. gileadensis, que algunos investigadores creen que es la fuente histórica de un preciado perfume e incienso llamado "Bálsamo de Judea" o "Bálsamo de Galaad" en la antigüedad. Pero existen dudas sobre la planta que se esconde tras el antiguo bálsamo.

La semilla de Sheba Guy Eisner, Elaine Solowey, Sarah Sallon Guy Eisner, Elaine Solowey, Sarah Sallon

“Nuestra hipótesis inicial era que Sheba podría ser un candidato para el 'bálsamo de Judea' histórico – añade el estudio -, pero la falta de compuestos aromáticos del árbol nos llevó a refutar esta idea. En cambio, los análisis mostraron que Sheba tiene una gran cantidad de propiedades medicinales, lo que junto con otros factores (incluida la ubicación en el desierto de Judea del norte donde se encontró la semilla) sugiere que el árbol podría ser el origen del tsori bíblico”.

El análisis químico de las hojas y la resina de Sheba reveló que el árbol es rico en triterpenoides pentacíclicos, que son compuestos biológicamente activos con propiedades antiinflamatorias y anticancerígenas. Las hojas y los tallos también tenían un alto contenido de escualeno, una sustancia natural y aceitosa con propiedades antioxidantes y suavizantes de la piel. Se necesita más trabajo para identificar otro compuesto con posibles beneficios anticancerígenos en los tejidos del árbol, señalaron los investigadores.

“Creemos que estos hallazgos respaldan nuestra segunda hipótesis, que 'Sheba'... puede representar un linaje extinto que alguna vez fue nativo de esta región, cuya resina 'tsori' mencionada en los textos bíblicos era valiosa, asociada con la curación, pero no descrita como fragante – concluye el estudio -.Si el bálsamo de Judea sobrevive hoy como una especie existente de Commiphora, existe la posibilidad de que los científicos aún no lo hayan reconocido”.