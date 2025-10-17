Por 20 euros, este taladro inalámbrico con dos baterías ha puesto en duda mi confianza en las marcas caras

Hay herramientas que compras por probar… y acaban sorprendiendo. Este taladro inalámbrico de 28V es uno de esos casos. Cuesta apenas 23,19€ en AliExpress, incluye dos baterías de iones de litio, cargador y un set de 24 accesorios, y aun así rinde mejor de lo que cabría esperar por ese precio. Un modelo compacto, sin cables y con fuerza suficiente para atornillar, perforar y hacer pequeñas reformas domésticas sin depender de enchufes ni de marcas premium.

Un taladro pequeño que se comporta como uno grande

Su diseño compacto no debe engañar: este modelo ofrece 48 niveles de par y dos velocidades (de 0 a 350 rpm y de 0 a 1350 rpm) que permiten adaptarse tanto a tareas delicadas como a trabajos más exigentes. Es ideal para montar muebles, colgar estanterías o perforar materiales blandos como madera o yeso sin esfuerzo.

Las dos baterías incluidas —de 1300mAh cada una— son su gran ventaja. Mientras una carga, puedes seguir trabajando con la otra, evitando interrupciones. Además, el sistema de carga rápida y su formato inalámbrico lo hacen mucho más práctico que los taladros tradicionales.

El agarre ergonómico, el peso equilibrado y los 24 accesorios incluidos (brocas, puntas y adaptadores) lo convierten en una herramienta versátil que sirve tanto para bricolaje doméstico como para pequeños arreglos improvisados.

Por qué merece la pena (y mucho)

Dos baterías de iones de litio de 1300mAh incluidas.

Velocidades ajustables hasta 1350 rpm.

48 niveles de par para mayor precisión.

Set completo de 24 accesorios con brocas y puntas.

Diseño ergonómico y ligero, fácil de manejar incluso con una mano.

Por poco más de 20€, este taladro inalámbrico de 28V demuestra que la potencia y la funcionalidad no siempre tienen que venir con una etiqueta de tres cifras. Perfecto para quienes disfrutan del bricolaje sin complicarse (ni arruinarse) en el intento.

