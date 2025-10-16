Esta tablet HONOR con batería “eterna” y pantalla grande cae por debajo de 80 euros

Hay tablets que sorprenden no por su potencia, sino por lo equilibradas que son. La HONOR Pad X8a es uno de esos casos: grande, ligera y con una autonomía que parece no agotarse nunca. Con su pantalla FullView de 11 pulgadas, sonido envolvente y batería de 8300 mAh, se ha ganado un hueco entre las más vendidas del momento. Y ahora, con el código AEES08, su versión de 4GB+64GB se queda en solo 74,65€ en AliExpress, un precio que hasta hace nada parecía imposible para una tablet de esta marca.

Una tablet sencilla… pero que hace todo lo que promete

HONOR Pad X8a Google Google

Lo que más llama la atención de la Pad X8a es su pantalla. Con una diagonal de 11 pulgadas y resolución FullView, ofrece colores nítidos y buena visibilidad incluso en interiores muy iluminados. Además, está pensada para reducir la fatiga visual gracias a su modo de confort ocular certificado por TÜV Rheinland, algo que se agradece si la usas para estudiar o ver series durante horas.

La batería es otro de sus puntos fuertes: 8300 mAh que, en la práctica, permiten olvidarte del cargador durante varios días. Ya sea para clases online, películas o tareas básicas, la autonomía cumple con nota.

Por dentro, su procesador ofrece el rendimiento justo para navegar, trabajar con apps de productividad o entretenerte con contenido multimedia sin bloqueos. Pero lo que marca la diferencia es su sistema de cuatro altavoces, que genera un sonido envolvente y potente, algo muy poco habitual en tablets por debajo de los 100€.

Y aunque el diseño no busca ser llamativo, sí transmite solidez: cuerpo metálico en color Space Gray, marco fino y un peso ligero que la hace cómoda incluso para niños o para llevarla en el bolso.

Por qué está arrasando en ventas

Pantalla grande y fluida de 11 pulgadas con 90 Hz.

Batería de larga duración de 8300 mAh.

Cuatro altavoces para un sonido más inmersivo.

para un sonido más inmersivo. Diseño cuidado y ligero, perfecto para uso diario.

perfecto para uso diario. Precio muy por debajo de la media, ideal como segunda tablet o para estudiantes.

Por menos de 80€, la HONOR Pad X8a es una de esas compras que simplemente tiene sentido: perfecta para estudiar, viajar o ver series sin complicaciones. Una tablet que demuestra que el low cost, cuando se hace bien, puede ser todo un acierto.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.